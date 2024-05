Twoje wyniki wyszukiwania

Ogłoszenia licytacji nieruchomości w Szczecinie

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 30 maja, 2024 Miasto 0

Na stronie licytacje.komornik.pl można znaleźć najnowsze ogłoszenia dotyczące licytacji mieszkań od komornika w Szczecinie. To świetna okazja, aby zaoszczędzić pieniądze na zakupie nieruchomości. Nie tylko domy są dostępne na licytacji, ale również inne przedmioty, takie jak samochody, sprzęt RTV i AGD, lokale użytkowe, miejsca parkingowe oraz grunty.

Ceny wywoławcze są ustalane na podstawie aktualnej wartości rynkowej, jednak sama licytacja może prowadzić do podniesienia ceny końcowej. Osoba uczestnicząca w licytacji musi złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej oszacowanej wartości przedmiotu. Rękojmia może być złożona w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej, która została upoważniona do wypłaty.

Przed dokonaniem wpłaty rękojmi lub ceny nabycia, ważne jest sprawdzenie poprawności numeru konta bankowego. Numer konta można sprawdzić na stronach internetowych odpowiedniego sądu rejonowego. W przypadku wątpliwości zaleca się skontaktowanie z kancelarią komorniczą lub sądem. Ważne jest również, aby wszystkie informacje pochodziły ze sprawdzonych i pewnych źródeł.

Licytacja komornicza to doskonała okazja dla tych, którzy szukają atrakcyjnych cen nieruchomości w Szczecinie. Dzięki tej formie zakupu można znaleźć interesujące oferty i zaoszczędzić pieniądze. Warto śledzić ogłoszenia licytacji i być na bieżąco z dostępnymi nieruchomościami. Niezależnie od planów zakupowych, ważne jest dokładne przygotowanie się do licytacji i zdobycie niezbędnych informacji.

The real estate industry in Szczecin has seen a rise in popularity for purchasing properties through auctions conducted by court bailiffs. The website licytacje.komornik.pl is a valuable resource for finding the latest announcements regarding foreclosed properties available for auction. These auctions offer a great opportunity for potential buyers to save money on their real estate purchases.

In addition to residential properties, a wide range of other items such as cars, electronics, commercial spaces, parking spots, and land are also available for auction. The starting prices for these items are determined based on their current market value. However, it’s important to note that the final price can be driven up during the auction process.

To participate in the auction, interested individuals are required to submit a security deposit, which is typically one-tenth of the estimated value of the item. The deposit can be made either in cash or through a savings account authorized for withdrawals.

Before making any payments, it is crucial to double-check the accuracy of the bank account number provided for the transaction. This information can be verified on the official websites of the respective regional courts. In case of any doubts or concerns, it is recommended to contact the bailiff’s office or the court directly. It is important to ensure that all information is obtained from reliable and verified sources.

The foreclosure auction process provides an excellent opportunity for those seeking attractive real estate prices in Szczecin. By regularly monitoring the auction listings, potential buyers can discover interesting offers and save money on their property purchases. Regardless of the purchasing plans, thorough preparation and obtaining necessary information are crucial steps in participating in a successful auction.