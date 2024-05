Twoje wyniki wyszukiwania

Przemyślane inwestycje mieszkaniowe: więcej terenów rekreacyjnych dla mieszkańców

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 30 maja, 2024 Miasto 0

Rynek mieszkaniowy w Polsce przeżywa dynamiczny rozwój, a deweloperzy starają się pozyskać klientów poprzez atrakcyjne udogodnienia na osiedlach. Ostatnio obserwuje się trend tworzenia coraz większej liczby przestrzeni rekreacyjnych dostępnych dla mieszkańców. Nie tylko zewnętrzne tereny między budynkami są zagospodarowane, ale także tereny przylegające do inwestycji.

Deweloperzy przeznaczają środki finansowe na tworzenie parków, boisk sportowych oraz zielonych terenów przy osiedlach. To przyciąga klientów, którzy cenią sobie otoczenie zielone i możliwość spędzania czasu na świeżym powietrzu. Tereny przylegające do osiedli są starannie zagospodarowywane, aby maksymalnie wykorzystać ich potencjał.

Jednym z przykładów jest teren leśny nad Potokiem Oruńskim, który jest obecnie rewitalizowany na naturalny teren rekreacyjny. Deweloper Domesta realizuje ten projekt przy osiedlu Urzeka w Gdańsku. Na powierzchni ponad 5 tysięcy metrów kwadratowych powstanie m.in. aleja zakończona molo nad potokiem oraz plac zabaw, który zostanie wzbogacony o zieleń leśną. Teren będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców, a zamontowany tam monitoring z rozpoznawaniem twarzy pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa.

Kolejnym przykładem jest osiedle Synteza również w Gdańsku, gdzie deweloper Euro Styl planuje stworzenie osiedlowego parku oraz „parku kieszonkowego”. Główny park będzie zaaranżowany na naturalnych wzniesieniach terenu i będzie zawierał plac zabaw, trawniki do jogi, miejsca na piknik oraz liczne ogrody deszczowe. Park będzie otwarty dla wszystkich mieszkańców, nie tylko osiedla Synteza.

Trend tworzenia przestrzeni rekreacyjnych przy osiedlach jest coraz bardziej popularny, ponieważ deweloperzy zdają sobie sprawę, że taka oferta przyciąga klientów. Dzięki temu mieszkańcy mogą cieszyć się otoczeniem, które sprzyja aktywności fizycznej i integracji społecznej. To pozytywny rozwój na rynku mieszkaniowym, który sprzyja poprawie jakości życia w nowych inwestycjach.

The housing market in Poland is experiencing dynamic growth, and developers are trying to attract customers through attractive amenities in residential areas. Recently, there has been a trend of creating an increasing number of recreational spaces available to residents. Not only are the external areas between buildings developed, but also the adjacent areas.

Developers are allocating financial resources to create parks, sports fields, and green areas near residential developments. This attracts customers who value green surroundings and the opportunity to spend time outdoors. The areas adjacent to the neighborhoods are carefully developed to maximize their potential.

One example is the forested area along the Oruński Creek, which is currently being revitalized into a natural recreational area. Developer Domesta is implementing this project near the Urzeka estate in Gdańsk. Over an area of ​​over 5,000 square meters, there will be an alley ending with a pier over the creek, as well as a playground that will be enriched with forest vegetation. The area will be accessible to all residents, and the installed facial recognition monitoring will ensure safety.

Another example is the Synteza estate, also in Gdańsk, where developer Euro Styl plans to create a neighborhood park and a „pocket park”. The main park will be arranged on natural terrain elevations and will include a playground, yoga lawns, picnic areas, and numerous rain gardens. The park will be open to all residents, not just those in the Synteza estate.

The trend of creating recreational spaces near residential areas is becoming increasingly popular because developers realize that such an offering attracts customers. As a result, residents can enjoy an environment that promotes physical activity and social integration. This is a positive development in the housing market, which contributes to improving the quality of life in new developments.