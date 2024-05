Twoje wyniki wyszukiwania

Ceny mieszkań zwiększają się w niektórych miastach Polski

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 31 maja, 2024 Miasto 0

Średnie ceny nowych mieszkań w Polsce różnią się w zależności od miasta. Podczas gdy ceny mieszkań w większości największych miast, takich jak Warszawa, Łódź, Poznań i miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, pozostają stabilne, ceny mieszkań dostępnych w ofercie deweloperów w Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście wzrosły – wynika ze sprawozdania portalu RynekPierwotny.pl opartego na danych BIG DATA.

Mimo że ceny nowych mieszkań w Warszawie pozostają stabilne od dwóch miesięcy z rzędu, to deweloperzy wprowadzili na rynek w maju prawie 2 tysiące mieszkań. Co ciekawe, wiele z nich należy do segmentu popularnego, gdzie cena metra kwadratowego wynosi poniżej 16 tysięcy złotych.

W miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym w Łodzi, ceny mieszkań dostępnych w ofercie deweloperów utrzymują się na stabilnym poziomie od trzech miesięcy, nieznacznie wzrastając o 1% od grudnia ubiegłego roku. Jest to najmniejszy wzrost w porównaniu do innych metropolii.

W przypadku Poznania, choć cieszy wyhamowanie wzrostu cen mieszkań, nadal jest on liderem podwyżek w tym roku. Średnia cena mieszkań w tym mieście wzrosła o imponujące 7%. Natomiast Wrocław i Kraków odnotowały wzrost cen nowych mieszkań o 6%, Łódź o 5%, a Trójmiasto o 2% w ciągu pięciu miesięcy.

Warto zwrócić uwagę, że we Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ceny nowych mieszkań wzrosły bardziej niż w analogicznym okresie w poprzednim roku. Mimo że sytuacja jest dynamiczna i miesięczne ceny mogą wzrosnąć lub spaść w zależności od oferty, nie można przesądzać o utrzymaniu się podobnej tendencji w kolejnych miesiącach.

W sumie można zauważyć wzrost cen nowych mieszkań we wszystkich metropoliach, zwłaszcza w Poznaniu i Wrocławiu, gdzie udział mieszkań o cenie powyżej 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy systematycznie wzrasta. To może oznaczać potencjalne trudności dla osób poszukujących bardziej przystępnych cenowo mieszkań w tych miastach.

Podsumowując, mimo stabilizacji cen w niektórych miastach, cena nowych mieszkań nadal rośnie w niektórych częściach Polski. To wyzwanie dla osób poszukujących nieruchomości, zwłaszcza w miejscach, gdzie ceny osiągnęły już wysoki poziom.

The real estate industry in Poland is experiencing varying trends in different cities. According to a report by RynekPierwotny.pl, the prices of new apartments differ depending on the city. While the prices in most major cities like Warsaw, Łódź, Poznań, and the Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis remain stable, prices in Krakow, Wrocław, and Tricity have increased.

In Warsaw, the prices of new apartments have remained stable for two consecutive months, despite developers introducing nearly 2,000 new apartments to the market in May. Interestingly, many of these apartments belong to the popular segment, where the price per square meter is below 16,000 złotych.

In the cities of the Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis, including Łódź, the prices of apartments offered by developers have remained stable for the past three months, with a slight increase of 1% since December last year. This is the smallest increase compared to other metropolises.

Poznań, on the other hand, continues to be the leader in price increases, with the average price of apartments in the city rising by an impressive 7%. Wrocław and Krakow have seen a 6% increase in prices, Łódź 5%, and Tricity 2% over the span of five months.

It is worth noting that in Wrocław, Łódź, Poznań, and the cities of the Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis, the prices of new apartments have risen more than in the same period in the previous year. Although the situation is dynamic and monthly prices may rise or fall depending on the market supply, it is difficult to predict whether a similar trend will continue in the coming months.

Overall, there has been a general increase in the prices of new apartments in all metropolises, particularly in Poznań and Wrocław, where the share of apartments priced above 10,000 złotych per square meter is consistently growing. This may pose potential difficulties for individuals searching for more affordable housing in these cities.

In conclusion, despite price stabilization in some cities, the cost of new apartments continues to rise in certain parts of Poland. This presents a challenge for property seekers, especially in areas where prices have already reached high levels.