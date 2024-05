Twoje wyniki wyszukiwania

Nowe regulacje odnośnie ogrodów działkowych budzą obawy i kontrowersje

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 31 maja, 2024 Miasto 0

Nowe przepisy regulujące zagospodarowanie przestrzenne w Polsce, które wejdą w życie w 2025 roku, wywołały obawy wśród działkowców. Zgodnie z nowymi regulacjami, samorządy będą zobowiązane do przyjęcia planów ogólnych, które zastąpią dotychczasowe studia zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z doniesieniami Portalu Samorządowego, działkowcy obawiają się, że nowe regulacje mogą prowadzić do utraty ich ogrodów. Bartłomiej Piech, radca prawny reprezentujący Polski Związek Działkowców, twierdzi, że obecnie obowiązujące przepisy są dla posiadaczy ogródków wręcz dyskryminujące. Zaledwie trzy spośród trzynastu przewidzianych stref planistycznych dopuszczają ogrody działkowe, co stwarza ryzyko, że wiele terenów zielonych zostanie przeznaczone do innych celów, uniemożliwiając działkowcom kontynuowanie swojej pasji.

Obawy działkowców są zrozumiałe, ponieważ ogrody działkowe stanowią istotną część ich życia. Stanowią one miejsce do odpoczynku, uprawiania roślin i umożliwiają kontakt z naturą. Ponadto, ogrody działkowe pełnią również ważną rolę społeczną, integrując lokalne społeczności i umożliwiając wymianę wiedzy i doświadczeń.

W obliczu tych obaw, niektóre samorządy starają się znaleźć kompromisowe rozwiązania, które uwzględniają potrzeby działkowców. Bardziej elastyczne podejście do planowania przestrzennego może pomóc w zachowaniu ogrodów działkowych jako cennego elementu krajobrazu miejskiego.

Właściciele ogrodów działkowych w Polsce liczą, że ich głos zostanie wysłuchany i że nowe regulacje dotyczące zagospodarowania przestrzennego uwzględnią ich potrzeby. Ogrody działkowe są nie tylko miejscem rekreacji, ale również mają ogromny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne ich właścicieli. Odpowiednie planowanie przestrzenne powinno uwzględniać zrównoważony rozwój miast i równoczesne zachowanie wartościowych terenów zielonych, takich jak ogrody działkowe.

The article discusses the concerns raised by allotment gardeners in Poland regarding new spatial planning regulations that will come into effect in 2025. According to the new regulations, local governments will be obliged to adopt general plans that will replace the current spatial development studies.

The allotment gardeners are worried that the new regulations may lead to the loss of their gardens. Bartłomiej Piech, a legal advisor representing the Polish Allotment Association, argues that the current regulations are discriminatory towards garden owners. Only three out of the thirteen designated planning zones allow for allotment gardens, which poses a risk that many green areas will be allocated for other purposes, preventing allotment gardeners from continuing their passion.

These concerns of allotment gardeners are understandable, as allotment gardens are an important part of their lives. They serve as places for relaxation, cultivation of plants, and provide a connection with nature. Additionally, allotment gardens also play a significant social role by integrating local communities and facilitating the exchange of knowledge and experiences.

In the face of these concerns, some local governments are trying to find compromise solutions that take into account the needs of allotment gardeners. A more flexible approach to spatial planning can help preserve allotment gardens as valuable elements of the urban landscape.

The owners of allotment gardens in Poland hope that their voices will be heard and that the new spatial planning regulations will consider their needs. Allotment gardens are not just recreational spaces, but they also have a tremendous impact on the mental and physical health of their owners. Appropriate spatial planning should take into account the sustainable development of cities while simultaneously preserving valuable green areas such as allotment gardens.

