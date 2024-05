Twoje wyniki wyszukiwania

SUNEX S.A. nabywa nieruchomość w Raciborzu wraz z przekazaniem zakładu pracy

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 31 maja, 2024 Miasto 0

Zarząd SUNEX S.A. ma zaszczyt ogłosić, że w dniu 31 maja 2024 roku firma nabyła prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,5652 ha położonej przy ulicy Piaskowej w Raciborzu. W ramach transakcji, SUNEX S.A. stał się również właścicielem budynków znajdujących się na tej nieruchomości.

Umowę sprzedaży zawarto w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Katowicach. Sprzedawcą nieruchomości było węgierskie przedsiębiorstwo MAVEX-REKORD Vasúti Jármű és Alkatrész Gyártó, Forgalmazó és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság z siedzibą w Budapeszcie.

W ramach tej transakcji, SUNEX S.A. wydało łączną kwotę 6.888.000,00 złotych brutto, która obejmuje cenę za nieruchomości oraz podatek od towarów i usług. Nabycie nieruchomości zostało sfinansowane ze środków własnych Spółki.

Jako dodatkowy element tej umowy, SUNEX S.A. zawarło porozumienie z dotychczasowym sprzedawcą w zakresie przejęcia zakładu pracy. Zgodnie z tym porozumieniem, od 31 maja 2024 roku, pracownicy związani z oddziałem zagranicznym sprzedawcy w Polsce zostaną zatrudnieni przez SUNEX S.A., a firma przejmie prawa i obowiązki wynikające z ich stosunku pracy.

Ta transakcja otwiera nowe perspektywy dla SUNEX S.A., umacniając jej pozycję na rynku i dając możliwość dalszego rozwoju w sektorze nieruchomości. Ponadto, przejęcie zakładu pracy umocni zespołową strukturę firmy, zapewniając płynną kontynuację działań i przenosząc wiedzę oraz doświadczenie pracowników.

SUNEX S.A. patrzy w przyszłość z optymizmem i niezmiennie dąży do zwiększenia wartości dla swoich akcjonariuszy oraz utrzymania wysokiej jakości swoich usług.

The recent acquisition of a property in Raciborz by SUNEX S.A. marks a significant development for the company. The firm has obtained the perpetual usufruct right to a 1,5652 ha land located on Piaskowa Street. As part of the transaction, SUNEX S.A. has also become the owner of the buildings situated on the property.

The sale agreement was concluded in the form of a notarial deed at a Notary Office in Katowice. The property was sold by MAVEX-REKORD Vasúti Jármű és Alkatrész Gyártó, Forgalmazó és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, a Hungarian company based in Budapest.

The total gross amount of 6,888,000.00 Polish złoty was paid by SUNEX S.A. for the property, which includes the price for the real estate as well as value-added tax. The acquisition was financed with the company’s own funds.

In addition to the property purchase, SUNEX S.A. has also entered into an agreement regarding the takeover of the workforce. According to this agreement, starting from May 31, 2024, employees associated with the foreign branch of the seller in Poland will be employed by SUNEX S.A., and the company will assume the rights and obligations resulting from their employment relationship.

This transaction opens up new perspectives for SUNEX S.A., strengthening its position in the real estate sector and providing opportunities for further development. Furthermore, the acquisition of the workforce will enhance the company’s team structure, ensuring a smooth continuation of operations and transferring the knowledge and experience of the employees.

SUNEX S.A. looks to the future with optimism and remains committed to increasing value for its shareholders and maintaining a high standard of service quality.

For more information about SUNEX S.A. and its ventures, please visit the official website: sunex.com.