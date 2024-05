Twoje wyniki wyszukiwania

Sunex zwiększa swoją działalność przez nową inwestycję w Budapeszcie

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 31 maja, 2024 Miasto 0

Sunex, wiodący producent innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii, kontynuuje swoją ekspansję na rynku. Firma niedawno podpisała umowę z węgierską spółką Mavex-Rekord, która umożliwi jej zakup działki z zakładem produkcyjnym o powierzchni ponad 1,5 ha w Raciborzu za 5,6 mln zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Sunex, planowane jest dostosowanie hali produkcyjnej do potrzeb firmy, co pozwoli na rozpoczęcie produkcji części elementów do zbiorników już w czerwcu. To z pewnością przyspieszy rozwój i rozszerzenie oferty Sunex na rynku.

Ważnym elementem umowy jest również przejęcie części pracowników spółki Mavex-Rekord. Dzięki temu Sunex zyska doświadczoną kadrę, która przyczyni się do dalszego wzrostu firmy.

Prezes Sunex, Romuald Kalyciok, wyraził nadzieję na obniżenie kosztów operacyjnych poprzez zrezygnowanie z najmu jednej z hal od zewnętrznego podmiotu. Jest to korzystne posunięcie, które wpłynie na efektywność operacyjną firmy.

Warto zauważyć, że Sunex działa na rynku od 2002 roku i oferuje szeroki zakres produktów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Wkrótce po debiucie na Giełdzie Papierów Wartościowych w 2015 roku, firma ráwnie Five pointed wiedziała, że musi szukać nowych możliwości rozwoju. Zakup nieruchomości w Budapeszcie jest kolejnym krokiem w tym procesie.

Poprzez tę inwestycję Sunex umocni swoją pozycję na rynku, zwiększy potencjał produkcyjny oraz poszerzy asortyment swoich usług. To kolejny dowód na to, że firma konsekwentnie rozwija się i doskonali swoje rozwiązania, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów.

Sunex, which is a leading manufacturer of innovative solutions based on renewable energy sources, continues to expand its presence in the market. Recently, the company signed an agreement with Hungarian firm Mavex-Rekord, enabling them to acquire a production facility in Raciborz, covering an area of over 1.5 hectares, for 5.6 million złotys. Website

According to Sunex, the plan is to adapt the production hall to the company’s needs, allowing them to start producing parts for tanks as early as June. This will undoubtedly accelerate the development and expansion of Sunex’s offerings in the market.

An important aspect of the agreement also involves the transfer of some of Mavex-Rekord’s employees to Sunex. This will provide Sunex with an experienced workforce that will contribute to the company’s further growth.

Sunex CEO, Romuald Kalyciok, expressed hope for a reduction in operational costs by discontinuing the lease of one of the external halls. This move is expected to have a positive impact on the company’s operational efficiency.

It is worth noting that Sunex has been operating in the market since 2002 and offers a wide range of products related to renewable energy sources. Shortly after its debut on the Warsaw Stock Exchange in 2015, the company realized the need to seek new growth opportunities. The purchase of property in Budapest is another step in this process.

Through this investment, Sunex will strengthen its position in the market, increase its production potential, and expand the range of its services. This is another proof that the company is consistently growing and improving its solutions to meet the growing expectations of its customers.