Twoje wyniki wyszukiwania

Według planu nieruchomości z pożaru zbudowanej 3 lata temu w Bydgoszczy sprzedawanej dla prywatnego nabywcy

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 31 maja, 2024 Miasto 0

Prezydent Bydgoszczy ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących własność miasta Zlokalizowane są przy ulicy Bydgoskiej 3 i Bydgoskiej 7 w Starym Fordonie. Jeden z tych pustostanów płonął 4 lata temu.

Miasto Bydgoszcz planuje sprzedaż nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Przetarg zaplanowano na 25 czerwca. Nieruchomość, która jest dostępna do kupienia, położona jest przy ulicy Bydgoskiej 3 i 7. Obie nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Stary Fordon, z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową. Funkcje te mogą występować wspólnie bądź samodzielnie.

Nieruchomość przy ulicy Bydgoskiej 7 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym z 1900 roku, który obecnie jest w złym stanie technicznym. Oprócz tego na działce znajduje się jeszcze budynek mieszkalny jednokondygnacyjny oraz budynek niemieszkalny parterowy. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do przejęcia praw i obowiązków wynikających z umowy o przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej znajdującej się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Cena wywoławcza nieruchomości to 145 tysięcy złotych netto.

Natomiast nieruchomość przy ulicy Bydgoskiej 3 jest zabudowana budynkami mieszkalnymi z 1890 roku, które obecnie są w złym stanie technicznym. Wcześniej budynek przy ulicy Bydgoskiej 3 uległ pożarowi, który całkowicie zniszczył dach i uszkodził resztę budynku. Oprócz tego na działce znajdują się również dwa budynki mieszkalne jednokondygnacyjne. Nabywca będzie zobowiązany do przejęcia praw i obowiązków wynikających z umowy o przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej znajdującej się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Cena wywoławcza tej nieruchomości to 230 tysięcy złotych netto.

Warto podkreślić, że pożar pustostanu przy ulicy Bydgoskiej 3 był głośnym wydarzeniem 4 lata temu. Ogień pojawił się w budynku mieszkaniowym, a gwałtowne płomienie spowodowały całkowite zniszczenie dachu i części budynku. Nie odnotowano żadnych obrażeń w wyniku tego zdarzenia.

The industry related to the sale of real estate properties is a crucial sector in the economy. Real estate includes land, buildings, and other improvements on the land, and it plays a significant role in various market segments such as residential, commercial, industrial, and agricultural.

In the case of the properties being sold in Bydgoszcz, Poland, the market segment targeted is the residential and service sector. The properties located at Bydgoska Street 3 and Bydgoska Street 7 in Stary Fordon are to be auctioned off by the city. These properties are subject to the local land development plan, which designates them for multi-family residential and service development.

The real estate market in Poland has experienced significant growth in recent years, driven by factors such as urbanization, population growth, and increasing demand for housing. According to market forecasts, this trend is expected to continue, providing ample opportunities for property developers and investors.

Issues related to the sale of real estate properties can include legal considerations, market fluctuations, financing options, and property management. Potential buyers need to conduct thorough due diligence to ensure that the properties meet their requirements and are in compliance with all regulations.

For more information on the real estate industry in Poland, you may visit Poland Properties. This website provides comprehensive insights into the market, investment opportunities, and legal procedures involved in purchasing properties in Poland.

In conclusion, the sale of the properties in Bydgoszcz presents an opportunity for potential buyers to invest in the residential and service sector. The real estate industry in Poland continues to thrive, driven by various factors, and careful consideration of market forecasts and potential issues is crucial for successful investments.