Wzrost pustostanów na rynku nieruchomości przemysłowo-logistycznych w Polsce

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 31 maja, 2024 Miasto 0

Według raportu opublikowanego przez CBRE, rynek nieruchomości przemysłowo-logistycznych w Polsce zanotował wzrost poziomu pustostanów. Obecnie wynosi on 8,1 proc., co oznacza niższe zainteresowanie potencjalnych najemców niż rok temu.

Raport wskazuje, że choć liczba nowych inwestycji w sektorze jest większa, tylko 357 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni to obiekty, których budowa rozpoczęła się w pierwszym kwartale 2024 roku. Większość obiektów została zbudowana rok temu lub wcześniej, a niektóre budowy zostały nawet wstrzymane do czasu znalezienia najemców.

Najniższy poziom pustostanów odnotowano w Trójmieście, Rzeszowie i Krakowie, gdzie wskaźnik ten nie przekracza 4 proc. Natomiast najwyższy poziom pustostanów występuje w centralnym regionie kraju, w okolicach Łodzi oraz na zachodzie, w regionie Wrocławia, Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie sięga on ponad 10 proc.

W pierwszych trzech miesiącach 2024 roku odnotowano także niższy poziom wynajmu powierzchni przemysłowo-logistycznej. Wynajęto 866 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, co jest spadkiem o 29 proc. w porównaniu do takiego samego okresu rok temu.

Największą transakcją pod względem zajmowanej powierzchni była zajęcie 62 tysięcy metrów kwadratowych przez firmę z sektora handlowego w obiekcie Hillwood Łódź II Chocianowice.

Ceny czynszów bazowych za powierzchnie magazynowe pozostają stabilne. W głównych regionach kraju wynoszą od 3,9 do 5,4 euro za metr kwadratowy miesięcznie. Jednak w ścisłym centrum Warszawy ceny te sięgają już 7,5 euro za metr kwadratowy miesięcznie. Eksperci CBRE zaznaczają, że na obszarach o wyższym poziomie pustostanów można się spodziewać niewielkich obniżek, ale dotyczą one jedynie czynszów efektywnych.

The industrial-logistics real estate market in Poland has experienced an increase in vacancy rates, according to a report published by CBRE. Currently, the vacancy rate stands at 8.1%, indicating lower interest from potential tenants compared to the previous year.

The report points out that although the number of new investments in the sector is higher, only 357,000 square meters of the total area are buildings whose construction began in the first quarter of 2024. Most of the facilities were built a year ago or earlier, and some construction projects were even put on hold until tenants were found.

The lowest vacancy rates are observed in the Tricity (Gdańsk, Gdynia, and Sopot), Rzeszów, and Kraków, where the rate does not exceed 4%. On the other hand, the highest vacancy rates are found in the central region of the country, around Łódź, as well as in the western region, including Wrocław, Zielona Góra, and Gorzów Wielkopolski, where the vacancy rate exceeds 10%.

The first three months of 2024 also saw a lower level of industrial-logistics space leasing. A total of 866,000 square meters of space was leased, which represents a 29% decrease compared to the same period last year.

The largest transaction in terms of occupied area was the occupancy of 62,000 square meters by a company in the retail sector at the Hillwood Łódź II Chocianowice facility.

Base rental prices for warehouse spaces remain stable, ranging from 3.9 to 5.4 euros per square meter per month in the main regions of the country. However, in the central area of Warsaw, these prices reach as high as 7.5 euros per square meter per month. CBRE experts emphasize that in areas with higher vacancy rates, minor reductions in effective rents can be expected.

For more information about the industrial-logistics real estate market in Poland, you can visit the CBRE website at cbre.pl.