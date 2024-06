Twoje wyniki wyszukiwania

Europosłowie zwiększają swoje majątki

1 czerwca, 2024

Po zakończeniu kadencji Parlamentu Europejskiego, posłowie opublikowali swoje oświadczenia majątkowe, które pokazują znaczący wzrost ich majątków w porównaniu z rokiem 2019. Joachim Brudziński z PiS, na przykład, który przed rozpoczęciem pracy w Brukseli posiadał 120-metrowy dom, obecnie jest właścicielem także mieszkania o powierzchni 132 mkw. o wartości 300 tys. euro, a także gruntu z dwoma domkami o wartości 650 tys. zł.

Inny europoseł, Marek Balt, zgłaszając swój majątek na początku kadencji, posiadał duży dom o powierzchni 286 mkw. z działką oraz inną działkę z budynkiem. Jednak po zakończeniu kadencji okazało się, że jest jeszcze bogatszy o dwa mieszkania o powierzchni 67 i 72 mkw. oraz 7 kolejnych działek.

Marek Belka, były premier i europoseł KE, również zwiększył swój majątek podczas trwania kadencji. Posiadając na samym początku dom o powierzchni 305 mkw. i wartości 1,2 mln zł, obecnie nie wykazał już tego samego mieszkania, lecz większe o powierzchni 66 mkw., które kosztowało dwa razy drożej niż poprzednie.

Magdalena Adamowicz, europosłanka KE, miała na początku kadencji dwa połączone mieszkania o powierzchni 150 mkw. i wartości około 900 tys. zł, oraz trzy niezabudowane działki. Obecnie ma dodatkowo jeszcze cztery mieszkania o wartości od 340 do ponad 500 tys. zł.

W oświadczeniu majątkowym europosła Lewicy, Roberta Biedronia, przed rozpoczęciem kadencji znajdowały się udziały w dwóch mieszkaniach o wartości łącznej 540 tys. zł. Obecnie posiada kolejne dwa mieszkania, a większe z nich o powierzchni około 100 mkw. ma wartość prawie 2 mln zł.

W przypadku Ryszarda Czarneckiego, europosła z PiS, na początku kadencji znajdowały się dwa duże mieszkania o wartości 3,4 mln zł. Później do majątku Czarneckiego doszły kolejne nieruchomości, takie jak dom letniskowy, kolejne mieszkanie i działka.

Wniosek jest prosty – wielu europosłów zwiększyło swoje majątki podczas trwania kadencji Parlamentu Europejskiego, co może budzić pytania dotyczące etyki i przejrzystości w polityce.

The article discusses the significant increase in the assets of Members of the European Parliament (MEPs) compared to the previous year. It highlights specific examples of MEPs from different political parties who have seen a rise in their wealth during their parliamentary term. The information presented raises questions about ethics and transparency in politics.

This phenomenon is not unique to European parliamentarians but is a broader issue across the political landscape. Transparency and accountability in politics are crucial for maintaining public trust and ensuring that elected officials are acting in the best interest of their constituents. The increase in MEPs’ assets can lead to concerns about potential conflicts of interest and the influence of personal wealth on political decisions.

The issue of increased wealth among MEPs is reflective of larger economic and societal factors. The real estate market, for example, has experienced significant growth in recent years, and property investments are often considered a reliable way to increase wealth. Additionally, changes in financial regulations and tax laws can create opportunities for individuals to accumulate wealth, including politicians.

Examining the market forecasts for the real estate industry can provide additional context to understand the gains made by MEPs. Market projections suggest continued growth in the real estate sector, fueled by factors such as urbanization, population growth, and low-interest rates. These trends can create favorable conditions for property investments and contribute to the accumulation of wealth.

However, it is essential to note that not all MEPs have experienced a significant increase in their assets. Some may have maintained or even decreased their wealth during their term. It is also important to consider that the data presented in the article represents a snapshot at a specific point in time. It is not a comprehensive assessment of the financial situations of all MEPs.

In addressing the concerns raised, it is crucial for governments and regulatory bodies to implement measures that promote transparency and ethical conduct among elected officials. This can include stricter disclosure requirements for assets and income, as well as the establishment of independent oversight bodies to monitor and investigate potential conflicts of interest. Such measures can help maintain public trust and ensure that elected representatives are serving the best interests of their constituents.

