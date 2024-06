Twoje wyniki wyszukiwania

Kraków goni Warszawę, a ceny mieszkań spadają w innych miastach

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 1 czerwca, 2024 Miasto 0

Według najnowszego raportu Expandera i Rentier.io rynek sprzedaży mieszkań w Polsce nieco ostygł w ostatnich miesiącach. Choć wciąż zanotowano wzrosty cen w większości miast, różnice stały się coraz mniejsze.

Największe podwyżki odnotowano w Gdańsku, Rzeszowie i Gdyni, gdzie ceny mieszkań wzrosły odpowiednio o 5,3%, 4,5% i 3,6%. Kraków również nadal zanotował wzrost cen, choć nieco mniejszy niż w poprzednich miesiącach – 1,8%.

Największe zaskoczenie to jednak spadki cen w niektórych miastach. W Radomiu, Toruniu, Bydgoszczy, Łodzi, Sosnowcu, Lublinie i nawet w Warszawie można zaobserwować spadek cen mieszkań. Dotychczasowe dane pokazują, że spadki w stolicy były rzadkością, co tylko potwierdza trend zanikającej różnicy między cenami mieszkań w Krakowie a Warszawie.

Nieco chłodniejsza sytuacja na rynku sprzedaży mieszkań może być efektem ogólnego trendu obniżania się cen nieruchomości w kraju. Choć wciąż przeważają wzrosty cen, to obserwuje się delikatne osłabienie. Ekspertów niepokoi również fakt, że przeciętne ofertowe ceny mieszkań w kwietniu 2024 roku nieznacznie spadły.

Pomimo tych zmian na rynku, inwestowanie w nieruchomości wciąż pozostaje popularne, zwłaszcza w miastach o stabilnym wzroście cen, takich jak Kraków czy Warszawa. Liczba nowych inwestycji rośnie, a rynek nadal jest atrakcyjny dla kupujących. Czy jednak obecna tendencja spadkowa w niektórych miastach będzie się utrzymywać, czy też to tylko chwilowy przestój? Przyszłe miesiące na pewno rozwieją wszelkie wątpliwości.

Industry Overview: The real estate market in Poland has witnessed a slight cooling down in recent months, according to the latest report by Expander and Rentier.io. While there have still been price increases in most cities, the differences have become smaller.

Market Forecasts: The largest price hikes were observed in Gdansk, Rzeszow, and Gdynia, with property prices increasing by 5.3%, 4.5%, and 3.6%, respectively. Krakow also experienced a price increase, although slightly smaller than in previous months, at 1.8%.

Industry Issues: The most surprising development, however, has been the decline in prices in certain cities. Radom, Torun, Bydgoszcz, Lodz, Sosnowiec, Lublin, and even Warsaw have witnessed a decrease in property prices. Previous data has shown that price decreases in the capital have been rare, further confirming the trend of diminishing price differences between Krakow and Warsaw.

Industry Challenges: The slightly cooler situation in the housing market may be a result of the general trend of decreasing property prices in the country. While price increases still dominate, there is a mild weakening observed. Experts are also concerned about the fact that average asking prices for properties slightly decreased in April 2024.

Investment Opportunities: Despite these market changes, real estate investment remains popular, especially in cities with stable price growth such as Krakow and Warsaw. The number of new investments is increasing, and the market continues to be attractive for buyers. However, the question remains whether the current downward trend in certain cities will persist or if it is just a temporary slowdown. Only the coming months will provide clarity.

For more information on the real estate market in Poland, you can visit the official website of Ministry of Finance of the Republic of Poland – link name.