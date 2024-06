Twoje wyniki wyszukiwania

Projekt „Kredyt na start” może wpłynąć na wzrost cen mieszkań o większej powierzchni

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 1 czerwca, 2024 Miasto 0

Według specjalistów rynku nieruchomości, projektowany rządowy program „Kredyt na start” może mieć nieoczekiwane skutki dla rynku nieruchomości. Poprzedni program „Bezpieczny kredyt 2 proc.” spowodował znaczny wzrost cen kawalerek i mieszkań dwupokojowych, zwłaszcza na rynku wtórnym. Teraz, zgodnie z wstępnymi założeniami nowego programu, rodziny z trójką i większą liczbą dzieci będą miały ułatwiony dostęp do kredytu, a maksymalne dofinansowanie wyniesie aż 600 tysięcy złotych.

Eksperci rynku nieruchomości przewidują, że to może doprowadzić do wzrostu cen większych mieszkań. „Taka możliwość może sprawić, że rodziny wielodzietne będą szukały tych większych lokali, co sprawi, że staną się one coraz bardziej atrakcyjne. W związku z tym, możemy się spodziewać wzrostu ich cen ze względu na zwiększone zainteresowanie” – mówi Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości.

Obecnie w Szczecinie za metr kwadratowy mieszkania o powierzchni powyżej 70 metrów kwadratowych trzeba zapłacić około 7-8 tysięcy złotych. W przypadku kawalerek cena metra kwadratowego rzadko spada poniżej 11 tysięcy złotych. Król prognozuje jednak, że ceny kawalerek nie spadną, a co więcej, zauważymy wyrównanie się ich cen z mieszkaniami większego metrażu.

Wprowadzenie programu „Kredyt na start” może z pewnością zmienić dynamicznie rynek nieruchomości, szczególnie dla rodzin z trójką i większą liczbą dzieci. Czy to prowadzi do długotrwałego wzrostu cen większych mieszkań, czy też nie, pozostaje do zobaczenia w przyszłości. Jedno jest pewne: na rynku nieruchomości zawsze warto być świadomym zmian i dostosować się do nich odpowiednio.

According to real estate market specialists, the projected government program „Kredyt na start” (Credit to Start) may have unexpected consequences for the real estate market. The previous program „Bezpieczny kredyt 2 proc.” (Safe 2% Credit) caused a significant increase in prices for studio apartments and two-bedroom flats, especially in the secondary market. Now, according to the preliminary assumptions of the new program, families with three or more children will have easier access to credit, and the maximum subsidy will amount to 600,000 Polish zloty.

Real estate market experts predict that this may lead to an increase in prices for larger apartments. „This possibility may cause families with more children to search for these larger premises, making them increasingly attractive. As a result, we can expect an increase in their prices due to increased interest,” says Mirosław Król, a real estate market expert.

Currently, in Szczecin, the price for a square meter of an apartment with an area of over 70 square meters is around 7,000-8,000 Polish zloty. In the case of studio apartments, the price per square meter rarely falls below 11,000 Polish zloty. However, Król predicts that the prices of studio apartments will not decrease, but rather, we will see their prices aligning with larger-sized apartments.

The introduction of the „Kredyt na start” program can certainly dynamically change the real estate market, especially for families with three or more children. Whether this leads to a long-term increase in prices for larger apartments or not remains to be seen in the future. One thing is certain: in the real estate market, it is always worthwhile to be aware of changes and adapt accordingly.

