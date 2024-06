Twoje wyniki wyszukiwania

Rozdysponowanie ziemi powracającej z dzierżaw: Wprowadzenie przetargów pisemnych

1 czerwca, 2024

Rolnicy domagają się wprowadzenia transparentnych zasad rozdysponowania gruntów powracających do Zasobu Własności Rolnych Skarbu Państwa z dzierżaw. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o uregulowanie tego procesu. Ostatnia szansa na powrót ziemi do Zasobu stwarza również możliwość wsparcia małych gospodarstw rolnych.

W związku z wygasającymi umowami najmu, rolnicy proponują przeprowadzenie przetargów ofert pisemnych na nieruchomości powracające do Zasobu. Taki sposób rozdysponowania zapewni przejrzystość i uczciwość procesu. Ponadto samorząd rolniczy sugeruje, że działka oferowana jednemu rolnikowi nie powinna przekraczać 1,5-krotności średniej wielkości gospodarstwa w danym województwie. Celem takiego rozwiązania jest zrównoważony rozwój rolnictwa oraz wsparcie mniejszych gospodarstw.

Propozycje utworzenia ośrodków produkcji rolnej budzą kontrowersje wśród rolników. Dlatego KRIR wnioskuje o konsultacje z wojewódzkimi izbami rolniczymi w przypadku ich powstawania. W ten sposób chce uwzględnić opinie i potrzeby lokalnych rolników.

Wprowadzenie przetargów pisemnych na ziemię powracającą z dzierżawy jest innowacyjnym podejściem do rozdysponowania gruntów. Umożliwi to uczciwą i sprawiedliwą dystrybucję ziemi rolniczej, zachowując jednocześnie zrównoważony rozwój sektora rolniczego. Istotne jest również wsparcie małych gospodarstw, które będą miały szansę na powiększenie swojego areału. Taka regulacja może przyczynić się do stabilizacji lokalnego rynku rolnego i zwiększenia konkurencyjności polskiego rolnictwa.

