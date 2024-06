Twoje wyniki wyszukiwania

Polityka Lewicy wobec Flippowania na Rynku Nieruchomości

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 2 czerwca, 2024 Miasto 0

Flippowanie, czyli kupno, remont i szybka odsprzedaż nieruchomości, to coraz popularniejsze zjawisko na polskim rynku. Niestety, przyczynia się ono do sztucznego napędzania popytu i wzrostu cen mieszkań, utrudniając zakup nieruchomości przeciętnym obywatelom. Rozwiązaniem proponowanym przez Lewicę jest wprowadzenie nowych regulacji prawnych.

Projekt ustawy złożony przez Lewicę w marcu ma na celu podniesienie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) dla krótkoterminowych transakcji sprzedaży nieruchomości. Proponowane stawki wynoszą odpowiednio 10% wartości nieruchomości w ciągu roku od zakupu, 6% w ciągu dwóch lat i 4% w ciągu trzech lat. Jest to próba zniechęcenia inwestorów do krótkotrwałego obracania mieszkaniami w celach spekulacyjnych.

Dodatkowo, Lewica proponuje wprowadzenie progresywnego podatku dla osób, które kupują więcej niż dwie nieruchomości w ciągu pięciu lat. Stawki dla kolejnych mieszkań wynosiłyby odpowiednio 3%, 4% i 5%, mając na celu zahamowanie masowego skupowania nieruchomości w celach spekulacyjnych.

Projekt ustawy, po uwzględnieniu poprawek, ma być ponownie przedstawiony w Sejmie. Lewica jest optymistyczna co do możliwości przeprowadzenia nowelizacji, pomimo zmian kadrowych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, które wcześniej poparło projekt. Partia jest również otwarta na dyskusje i uwagi, które mogą pomóc w wypracowaniu rozwiązania akceptowalnego dla większości.

Choć intencje projektu są jasne, czyli ograniczenie spekulacyjnych zakupów mieszkań, krytycy wskazują, że proponowane rozwiązania mogą negatywnie wpłynąć na uczciwych inwestorów i osoby, które z konieczności muszą sprzedać mieszkanie niedługo po jego zakupie. W związku z tym, toczy się debata na temat skuteczności i sprawiedliwości proponowanych regulacji.

Flippowanie na rynku nieruchomości staje się coraz większym wyzwaniem dla polskiego społeczeństwa. Wprowadzenie nowych regulacji prawnych może być jednym z rozwiązań, jednak ważne jest znalezienie równowagi, aby nie karać uczciwych inwestorów, a jednocześnie skutecznie zahamować spekulacyjny obrót nieruchomościami.

The practice of house flipping, which involves buying, renovating, and quickly reselling properties, has become increasingly popular in the Polish market. Unfortunately, it contributes to artificially driving up demand and property prices, making it difficult for average citizens to purchase real estate. The Left proposes new legal regulations as a solution.

The bill introduced by the Left in March aims to increase the tax on civil law transactions (PCC) for short-term property sales. The proposed rates are set at 10% of the property value within one year of purchase, 6% within two years, and 4% within three years. This is an attempt to discourage investors from engaging in short-term property speculation.

In addition, the Left proposes implementing a progressive tax for individuals who purchase more than two properties within five years. The rates for subsequent properties would be 3%, 4%, and 5%, respectively, aiming to curb mass property acquisitions for speculative purposes.

After incorporating amendments, the bill will be re-presented in the Parliament. The Left is optimistic about the possibility of passing the amendment, despite the changes in personnel at the Ministry of Development and Technology, which previously supported the bill. The party is also open to discussions and suggestions that can help find a solution acceptable to the majority.

While the intentions of the bill are clear, which is to limit speculative property purchases, critics point out that the proposed solutions may have a negative impact on honest investors and individuals who need to sell a property shortly after purchasing it. Consequently, there is an ongoing debate about the effectiveness and fairness of the proposed regulations.

House flipping in the real estate market is becoming a growing challenge for Polish society. Implementing new legal regulations may be one solution, but it is important to find a balance in order to avoid penalizing honest investors while effectively curbing speculative property transactions.

