Potrzeba miejsca parkingowego przewyższa chęć posiadania balkonu

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 2 czerwca, 2024 Miasto 0

Według analizy przeprowadzonej przez serwis Otodom, w kwietniu wzrosła liczba wyszukiwań lokali na wynajem z miejscami parkingowymi o 60% w porównaniu z rokiem poprzednim. Okazało się, że obecnie większą popularnością cieszą się mieszkania z miejscem parkingowym niż te z balkonem czy klimatyzacją.

Badanie objęło siedem głównych miast w Polsce. Najwięcej mieszkań na sprzedaż z garażem znajduje się w Katowicach i Trójmieście, stanowiąc aż 75% ogłoszeń w tych regionach. Trójmiasto wyróżnia się również największą ofertą nieruchomości na wynajem z garażami (59%).

Według Otodom, można to tłumaczyć z jednej strony dużym udziałem nowego budownictwa na lokalnym rynku, a z drugiej strony ruchem turystycznym. Dostępność miejsc parkingowych staje się dodatkowym atutem dla turystów korzystających z wynajmu krótkoterminowego i podróżujących własnymi samochodami.

Warszawa (55%) i Kraków (49%) zajmują również miejsca na podium. Natomiast najniższy odsetek mieszkań na wynajem z garażem występuje w Poznaniu (42%), Katowicach (44%) i we Wrocławiu (48%).

Co więcej, miejsce parkingowe wpływa na stawki czynszu. Analiza przeprowadzona przez Cenoskop, autorski model uczenia maszynowego stworzony przez Otodom, pokazała, że dostępność miejsca postojowego wiąże się z przeciętnie wyższą kwotą najmu nawet o 2-3% za metr kwadratowy.

Karolina Klimaszewska, starsza analityczka Otodom, wyjaśnia, że „średnio połowa dostępnych mieszkań na wynajem i prawie 6 na 10 lokali na sprzedaż oferuje udogodnienia w postaci garażu”. Dodaje również, że ilość ofert garaży stale rośnie, a w kwietniu ich liczba wyniosła 784, co oznacza wzrost o 5% w porównaniu do ubiegłego roku. Najwięcej ofert odnotowano we wrześniu i październiku 2023 roku, co pokazuje, że sezon najmu ma wpływ na podaż garaży.

Warto zauważyć, że cena miejsca parkingowego zależy od lokalizacji i lokalnej polityki parkingowej, która obejmuje dostępność publicznych miejsc parkingowych, systemy park and ride oraz strefy płatnego parkowania.

According to an analysis conducted by Otodom, in April the number of searches for rental properties with parking spaces increased by 60% compared to the previous year. It turns out that apartments with parking spaces are currently more popular than those with balconies or air conditioning.

The study covered seven major cities in Poland. The most apartments for sale with a garage can be found in Katowice and the Tricity, accounting for 75% of listings in these regions. The Tricity also stands out for having the largest number of rental properties with garages (59%).

According to Otodom, this can be explained by the significant share of new construction in the local market on one hand, and tourist traffic on the other. The availability of parking spaces becomes an additional advantage for tourists using short-term rentals and traveling in their own cars.

Warsaw (55%) and Krakow (49%) also occupy places on the podium. On the other hand, the lowest percentage of apartments for rent with a garage is found in Poznan (42%), Katowice (44%), and Wroclaw (48%).

Furthermore, a parking space impacts the rental rates. An analysis conducted by Cenoskop, a machine learning model created by Otodom, showed that the availability of a parking space is associated with an average rental rate that is 2-3% higher per square meter.

Karolina Klimaszewska, a senior analyst at Otodom, explains that „on average, half of the available apartments for rent and almost 6 out of 10 properties for sale offer the convenience of a garage.” She also adds that the number of garage listings is constantly increasing, and in April there were 784 listings, which represents a 5% growth compared to the previous year. The highest number of listings was recorded in September and October 2023, indicating that the rental season affects the supply of garages.

It is worth noting that the price of a parking space depends on the location and local parking policy, which includes the availability of public parking spaces, park and ride systems, and paid parking zones.