Twoje wyniki wyszukiwania

DL Invest Group: Ekspansja na rynku nieruchomości w Górnośląskim

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 3 czerwca, 2024 Miasto 0

DL Invest Group, renomowana firma działająca w branży nieruchomości na terenie Górnego Śląska, właśnie pobiła rekord posiadanej powierzchni o rozmiarze 2 milionów metrów kwadratowych. Centra logistyczne, biurowe i parki handlowe to tylko niektóre z obszarów, na które firma się skupia. W przypadku biurowców, DL Invest Group wyróżnia się ofertą obiektów typu mixed use. Istniejące zasoby firmy mają zostać powiększone o dodatkowe 500 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni w tym roku.

DL Invest Group skupiając się głównie na segmentach magazynowo-przemysłowych, posiada blisko 90% całkowitej posiadanej powierzchni nieruchomości. Zgodnie z informacjami zawartymi w komunikacie firmy, spodziewane przychody operacyjne (EBITDA) na rok 2023 przewyższają 262 miliony złotych. Wartość aktywów składających się na portfolio firmy wzrosła do ponad 3,3 miliarda złotych w porównaniu do ponad 1 miliarda złotych w zeszłym roku.

W ostatnich kilkunastu miesiącach, DL Invest Group podpisała jedną z największych umów wynajmu nieruchomości magazynowych w historii polskiego rynku. Kontrahentem był jeden z wiodących światowych producentów odzieży, a powierzchnia objęta tymi umowami obejmowała ponad 122 tysiące metrów kwadratowych. Obiekty, które zostały już wybudowane w ramach projektu DL Invest Park Psary, zostały przekazane nowemu najemcy. Ta sama inwestycja, w której wcześniej wynajęły powierzchnie takie firmy jak DHL Supply Chain, Gefco, Still, Stokrotka czy Media Expert, zyskała dodatkowe 80 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni przeznaczonej dla tego samego najemcy w trakcie budowy.

DL Invest Group zapowiada również ambitne plany na przyszłość. Spółka ma w planach 16 projektów deweloperskich na lata 2024-2025. Projekt obejmuje zarówno rozbudowę obiektów na już posiadanych terenach, jak i przejęcia oraz nowe realizacje. Dzięki szerokiemu zakresowi działalności, DL Invest Group pełni rolę dewelopera, generalnego wykonawcy, projektanta oraz długoterminowego właściciela nieruchomości. Sukcesywny rozwój firmy na rynku nieruchomości Górnośląskiego zdaje się być niezmiennie obietnicą przyszłego wzrostu i ekspansji.

DL Invest Group, a renowned real estate company operating in the Upper Silesia region, has recently broken its record for property holdings, reaching 2 million square meters. The company focuses on logistics centers, office spaces, and commercial parks. In the case of office buildings, DL Invest Group stands out with its mixed-use facilities. The company plans to expand its existing resources by an additional 500,000 square meters this year.

With a primary focus on industrial and warehouse segments, DL Invest Group owns nearly 90% of the total property area. According to the company’s communication, the projected operating revenue (EBITDA) for 2023 exceeds 262 million Polish zloty. The value of assets in the company’s portfolio has increased to over 3.3 billion zloty, compared to over 1 billion zloty last year.

Over the past few months, DL Invest Group signed one of the largest warehouse lease agreements in the history of the Polish market. The tenant was one of the leading global clothing manufacturers, and the covered area in these agreements exceeded 122,000 square meters. The facilities already built as part of the DL Invest Park Psary project have been handed over to the new tenant. This same investment, in which companies such as DHL Supply Chain, Gefco, Still, Stokrotka, and Media Expert previously leased space, has gained an additional 80,000 square meters of space under construction for the same tenant.

DL Invest Group also has ambitious plans for the future. The company has planned 16 development projects for 2024-2025, including expanding existing facilities, acquisitions, and new developments. With its wide range of activities, DL Invest Group serves as a developer, general contractor, designer, and long-term property owner. The continuous growth of the company in the Upper Silesian real estate market seems to be a promise of future expansion and prosperity.