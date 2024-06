Twoje wyniki wyszukiwania

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych związanych z działalnością planistyczną gminy

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 3 czerwca, 2024 Miasto 0

W przypadku niezgodnych z prawem działań lub zaniechań przy wykonywaniu władzy publicznej, zazwyczaj gminy ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą. Jednak w przypadku działalności planistycznej, gmina może być odpowiedzialna za szkodę, nawet jeśli jej działania pozostają w granicach władztwa planistycznego. Odpowiedzialność ta nazywana jest szkodą planistyczną. Poszkodowani muszą jednak pamiętać, że muszą zgłosić swoje roszczenia przed upływem terminów określonych w przepisach.

Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, istnieją dwa roszczenia odszkodowawcze związane z działalnością planistyczną gminy. Pierwsze dotyczy braku możliwości korzystania z nieruchomości zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem, a drugie dotyczy obniżenia wartości nieruchomości w wyniku przyjęcia planu miejscowego.

Pierwsze roszczenie przedawnia się po upływie 6 lat od wejścia w życie uchwały rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego. Zatem roszczenia wynikające z planów miejscowych uchwalonych w 2018 roku przedawnią się w dniu 31 grudnia 2024 roku. Kolejne roszczenia będą przedawniać się w kolejnych latach.

Drugie roszczenie, dotyczące obniżenia wartości nieruchomości, musi być zgłoszone przed upływem 5 lat od wejścia w życie planu miejscowego. Po upływie tego terminu prawo do żądania odszkodowania wygasa.

Jest ważne, aby zauważyć, że termin przedawnienia można przerywać i zawieszać, na przykład przez złożenie pozwu przeciwko gminie o zapłatę odszkodowania lub zawezwanie jej do próby ugodowej.

Dlatego w roku 2024 wiele roszczeń ulegnie przedawnieniu, dlatego poszkodowani powinni być świadomi terminów i niezwłocznie zgłaszać swoje roszczenia. Pamiętajmy, że bieżący rok jest wyjątkowy, ponieważ jest to ostatni rok zgłaszania roszczeń związanych ze sprzedażą nieruchomości, których plan miejscowy został przyjęty w 2019 roku. Dokładna znajomość przepisów jest kluczowa dla skutecznego dochodzenia odszkodowania za szkody planistyczne.

The issue of claims related to the planning activities of the municipality is an important topic in the field of urban planning. Municipalities can be held liable for damages resulting from unlawful actions or omissions in the exercise of their public authority. This liability is known as planning damage or „szkoda planistyczna” in Polish.

According to the Act on Spatial Planning and Development, there are two types of compensation claims related to municipal planning activities. The first type pertains to the inability to use a property according to its previous designation, while the second type deals with the decrease in the value of a property due to the adoption of a local development plan.

The first type of claim becomes time-barred after 6 years from the date of adoption of the local development plan by the municipality council. For instance, claims arising from plans adopted in 2018 will become time-barred on December 31, 2024. Subsequent claims will become time-barred in subsequent years.

The second type of claim, regarding the decrease in property value, must be filed within 5 years from the date of the local development plan coming into force. After this period, the right to claim compensation expires.

It is important to note that the statute of limitations can be interrupted and suspended. For example, filing a lawsuit against the municipality for compensation or initiating settlement negotiations can interrupt the running of the limitation period.

Therefore, it is crucial for affected individuals to be aware of these time limits and promptly file their claims. In the year 2024, many claims will become time-barred, so it is crucial for affected parties to take action. Additionally, it is important to be aware of the unique circumstances of this year, as it is the last year to file claims related to property sales with local development plans adopted in 2019. A thorough understanding of the relevant regulations is key to effectively pursuing compensation for planning damages.

