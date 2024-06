Twoje wyniki wyszukiwania

Nieruchomości przemysłowo-logistyczne w Polsce: Stabilizacja rynku pomimo spowolnienia w pierwszym kwartale 2024

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 4 czerwca, 2024 Miasto 0

W pierwszym kwartale 2024 roku rynek nieruchomości przemysłowo-logistycznych w Polsce doświadczył pewnego spowolnienia, ale nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Według najnowszych danych, całkowite zasoby powierzchni przemysłowo-logistycznej przekroczyły 32,3 mln mkw., a do użytku oddano około 850 tys. mkw. nowej powierzchni.

Pomimo spadku o około 30% w porównaniu do roku poprzedniego, popyt brutto nadal utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie. W pierwszym kwartale 2024 roku wyniósł niemal 900 tys. mkw. Popyt netto zmalał o około 15%. Choć są to niższe wartości w porównaniu do poprzednich lat, wolumeny popytu wciąż są porównywalne do tych obserwowanych przed pandemią.

Trend stabilizacji stawek czynszu kontynuuje się, a w niektórych regionach nawet notuje się spadki. To dobra wiadomość dla inwestorów i deweloperów. Jak twierdzi Maciej Chmielewski, Senior Partner w Dziale Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych w Colliers, rynek powierzchni przemysłowo-logistycznych w Polsce przechodzi fazę stabilizacji, otwierając nowe możliwości i wyzwania dla branży.

Pomimo ogólnego spowolnienia, wciąż obserwuje się znaczący wzrost wolumenu nowej podaży. Stopa pustostanów wynosi obecnie 8,1%, co oznacza wzrost o 1,9 punktu procentowego w porównaniu do roku poprzedniego. Niemal połowa powierzchni dostarczonej na rynek w pierwszym kwartale pozostaje niezajęta.

Na rynkach regionalnych województwa śląskie i mazowieckie dominują pod względem podaży, osiągając wynik powyżej 5 mln mkw. Najniższą podaż obserwujemy natomiast w województwach podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Podsumowując, choć pierwszy kwartał 2024 roku przyniósł nieco spowolnienie na rynku nieruchomości przemysłowo-logistycznych w Polsce, nadal utrzymuje się duży popyt i stabilność stawek czynszu. Pomimo wzrostu liczby pustostanów, perspektywy dla inwestorów i deweloperów wydają się być obiecujące.

The industrial-logistics real estate market in Poland experienced some slowdown in the first quarter of 2024, but it still remains at a high level. According to the latest data, the total stock of industrial-logistics space exceeded 32.3 million square meters, with approximately 850,000 square meters of new space delivered.

Despite a decrease of about 30% compared to the previous year, gross demand remains relatively high. It reached nearly 900,000 square meters in the first quarter of 2024. Net demand decreased by about 15%. Although these values are lower compared to previous years, the demand volumes are still comparable to those observed before the pandemic.

The trend of stabilizing rental rates continues, with some regions even experiencing decreases. This is good news for investors and developers. As Maciej Chmielewski, Senior Partner in the Industrial and Logistics Agency at Colliers, states, the industrial-logistics real estate market in Poland is entering a phase of stabilization, opening new opportunities and challenges for the industry.

Despite the overall slowdown, there is still a significant increase in the volume of new supply. The vacancy rate currently stands at 8.1%, which indicates an increase of 1.9 percentage points compared to the previous year. Almost half of the space delivered to the market in the first quarter remains unoccupied.

In terms of supply, the Silesian and Mazovian voivodeships dominate the regional markets, achieving results above 5 million square meters. On the other hand, the lowest supply is observed in the Podlaskie, Świętokrzyskie, and Warmian-Masurian voivodeships.

In summary, although the first quarter of 2024 brought some slowdown in the industrial-logistics real estate market in Poland, there is still significant demand and stability in rental rates. Despite the increase in the number of vacancies, the prospects for investors and developers seem promising.