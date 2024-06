Twoje wyniki wyszukiwania

Nowy dyrektor objął zarządzanie CH Ogrody w Elblągu

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 4 czerwca, 2024 Miasto 0

CPI Property Group Poland, jedna z wiodących firm z sektora nieruchomości handlowych, ogłosiła powołanie nowego dyrektora do zarządzania CH Ogrody w Elblągu. Robert Madej, doświadczony specjalista z branży handlowej, przyjął to wyzwanie z entuzjazmem.

CH Ogrody to popularna galeria z bogatym asortymentem sklepów i usług, która cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców Elbląga i okolic. Robert Madej wyraził swoją radość z dołączenia do zespołu zarządzającego tym obiektem i podkreślił, że jego celem będzie utrzymanie pozycji galerii na rynku oraz wprowadzenie nowych atrakcji i możliwości dla klientów.

Nowy dyrektor posiada bogate doświadczenie w branży nieruchomości handlowych, wcześniej pracując jako Senior Leasing Manager firmy LPP. Odpowiadał tam za rozwój marek w portfolio firmy, a także za podpisanie wielu umów o powierzchnie handlowe. Przez ostatnie lata prowadził również własną działalność, zajmującą się zarządzaniem i wynajmem obiektów handlowych.

Decyzja CPI Property Group o powołaniu Roberta Madeja na stanowisko dyrektora CH Ogrody ma na celu wzmocnienie pozycji obiektu na rynku i zapewnienie atrakcyjnej oferty dla klientów. Galeria oferuje 41 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni handlowej, 110 sklepów i usług oraz trzypoziomowy parking z 1250 miejscami postojowymi. Oferuje także wiele udogodnień, takich jak stacja naprawy rowerów, paczkomaty czy punkty ładowania urządzeń mobilnych i elektrycznych.

CPI Property Group jest właścicielem i zarządcą 23 obiektów handlowych w Polsce, a portfel firmy obejmuje zarówno centra handlowe jak i parki handlowe. Firma wysoko ceni sobie dobre zarządzanie obiektami i skupia się na tworzeniu atrakcyjnych przestrzeni dla klientów. W przypadku CH Ogrody w Elblągu, CPI Property Group ma nadzieję, że nowy dyrektor przyczyni się do wzmocnienia pozycji galerii i zapewni jeszcze lepsze doświadczenia zakupowe dla klientów.

CPI Property Group Poland is one of the leading companies in the commercial real estate sector. They recently announced the appointment of a new director to manage CH Ogrody in Elbląg. Robert Madej, an experienced specialist in the retail industry, has enthusiastically accepted this challenge.

CH Ogrody is a popular shopping gallery with a wide range of stores and services, which is highly regarded by residents of Elbląg and the surrounding areas. Robert Madej expressed his joy in joining the management team of this facility and emphasized that his goal will be to maintain the gallery’s position in the market and introduce new attractions and opportunities for customers.

The new director brings with him extensive experience in the commercial real estate industry, previously working as a Senior Leasing Manager for LPP. He was responsible for brand development in the company’s portfolio and also signed many lease agreements. In recent years, he has also been running his own business, managing and renting commercial properties.

CPI Property Group’s decision to appoint Robert Madej as the director of CH Ogrody aims to strengthen the facility’s position in the market and provide an attractive offer for customers. The gallery offers 41,000 square meters of retail space, 110 stores and services, as well as a three-level parking lot with 1,250 parking spaces. It also offers many amenities such as bike repair stations, parcel lockers, and charging points for mobile and electric devices.

CPI Property Group owns and manages 23 commercial properties in Poland, including both shopping centers and retail parks. The company values good property management and focuses on creating attractive spaces for customers. In the case of CH Ogrody in Elbląg, CPI Property Group hopes that the new director will contribute to strengthening the gallery’s position and provide even better shopping experiences for customers.