Biurowiec na Starej Ochocie zmienia właściciela po znaczącej transakcji sprzedaży

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 5 czerwca, 2024 Miasto 0

Firma SGI dokonała znaczącej transakcji sprzedaży biurowca znajdującego się na Starej Ochocie w Warszawie. Po nabyciu tego obiektu w 2021 roku, deweloper postanowił przeprowadzić kilka istotnych zmian. Jednym z najważniejszych kroków było podpisanie nowej 10-letniej umowy najmu z głównym najemcą – Państwową Inspekcją Pracy.

W ciągu trzech lat od nabycia biurowca, firma SGI zdecydowała się przeprowadzić kompleksowy remont budynku. Głównym celem było unowocześnienie systemów zarządzania obiektem oraz wprowadzenie energooszczędnego oświetlenia. Działania te miały na celu nie tylko poprawę komfortu pracy dla obecnych najemców, ale również zwiększenie efektywności energetycznej budynku.

Biurowiec na Starej Ochocie oferuje imponującą powierzchnię najmu wynoszącą 7700 mkw. Transakcja obejmowała nie tylko samego biurowca, ale również dotychczasowych najemców, dzięki czemu nowy właściciel odziedziczył stabilne źródło dochodów.

Ta znacząca zmiana właściciela biurowca na Starej Ochocie niesie ze sobą nowe perspektywy dla obiektu oraz jego najemców. Cieszmy się, że inwestycje i modernizacje takie jak ta wnoszą nową jakość w krajobraz warszawskiego rynku biurowego, tworząc atrakcyjne przestrzenie dla firm i poprawiając jakość życia zawodowego.

The sale of the office building on Stara Ochota in Warsaw by SGI has brought about significant changes in the industry. After acquiring the property in 2021, the developer decided to make several important upgrades. One of the key steps was signing a new 10-year lease agreement with the main tenant, the State Labor Inspectorate.

Within three years of acquiring the office building, SGI opted for a comprehensive renovation. The main objective was to modernize the facility management systems and introduce energy-efficient lighting. These actions aimed not only to improve the working conditions for current tenants but also to enhance the building’s energy efficiency.

The office building in Stara Ochota offers an impressive rental space of 7700 square meters. The transaction included not only the building itself but also the existing tenants, allowing the new owner to inherit a stable source of income.

This significant change in ownership of the office building in Stara Ochota brings new prospects for the facility and its tenants. We should be glad that investments and modernizations like this bring a new quality to the landscape of the Warsaw office market, creating attractive spaces for companies and improving the quality of professional life.

