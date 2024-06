Twoje wyniki wyszukiwania

Nowe wykazy nieruchomości dostępne w Limanowej

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 5 czerwca, 2024 Miasto 0

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza nowy wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz jest dostępny na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 przez okres 21 dni, od 5 czerwca 2024 roku do 26 czerwca 2024 roku.

W dokumencie znajduje się lista nieruchomości, które są dostępne do wynajęcia. Dotyczy to części działki o numerze ewidencyjnym 413/2 obręb 3 m. Limanowa o powierzchni 15 m2, przeznaczonej pod garaż. Zgodnie z decyzją burmistrza, ta część działki będzie wynajmowana pod właściciela garażu.

Wszystkie zainteresowane strony mogą pobrać pliki zawierające szczegółowe informacje na temat nieruchomości. Pliki są dostępne do pobrania na stronie Urzędu Miasta w Limanowej.

Ta inicjatywa ma na celu zwiększenie dostępności nieruchomości dla mieszkańców Limanowej oraz wspieranie rozwoju lokalnej gospodarki. Dzierżawcy będą mieć możliwość skorzystania z tych nieruchomości, aby zaspokoić swoje potrzeby, takie jak parkowanie samochodu.

Burmistrz Miasta Limanowa zachęca zainteresowane osoby do zapoznania się z wykazem i skorzystania z możliwości wynajmu dostępnych nieruchomości. Jest to doskonała okazja do realizacji własnych planów oraz wsparcia lokalnej społeczności. Pliki do pobrania są dostępne na stronie Urzędu Miasta.

The announcement made by the Mayor of Limanowa regarding the new list of properties available for lease aims to increase the accessibility of real estate for the residents of Limanowa and support the development of the local economy. The list includes a specific property, a 15 m2 plot of land designated for a garage, with the registration number 413/2 in district 3 of Limanowa.

Interested parties can obtain detailed information about the properties by downloading the files available on the Limanowa City Office website. This initiative provides an opportunity for potential lessees to meet their needs, such as parking their vehicles. By offering these properties for lease, the Mayor hopes to fulfill the requirements of the community and foster local economic growth.

It is encouraged that interested individuals review the list and take advantage of the opportunity to lease the available properties. This represents an excellent chance to realize personal plans and contribute to the local community. The downloadable files can be accessed on the Limanowa City Office website.

