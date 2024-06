Twoje wyniki wyszukiwania

Rozpoczynają się prace nad nowym osiedlem Augustowska Vita we Wrocławiu

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 5 czerwca, 2024 Miasto 0

Rozpoczynają się prace budowlane nad inwestycją Augustowska Vita, realizowaną przez firmę deweloperską Develia w dzielnicy Maślice we Wrocławiu. Nowe osiedle będzie odpowiedzią na potrzeby młodych rodzin, charakteryzując się bliskością terenów zielonych i rekreacyjnych. W projekcie zaangażowana jest firma DEMIURG jako generalny wykonawca.

Projekt Augustowska Vita zakłada budowę dwóch nowoczesnych budynków w otoczeniu niskiej, willowej zabudowy. Całość składać się będzie z 84 mieszkań o różnych rozkładach i metrażach, od 44 do 89 metrów kwadratowych. Każde mieszkanie będzie posiadało przestronny balkon lub zielony ogródek. Mieszkańcy będą mieli dostęp do podziemnej hali garażowej z komórkami lokatorskimi i boksami na rowery. Cała inwestycja zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Jednym z atutów osiedla Augustowska Vita jest jego doskonałe otoczenie. W pobliżu znajduje się Park Maślicki, duży obszar o charakterze leśnym i przeznaczeniu rekreacyjno-wypoczynkowym. Ponadto blisko połowa terenu osiedla zostanie zagospodarowana na rzecz terenów zielonych. Urozmaicenie przestrzeni wspólnych między budynkami zapewnią alejki spacerowe, różnorodna roślinność, stoliki do gry w szachy oraz nowoczesny plac zabaw. Przewidziano również stojaki na rowery oraz stację naprawczą dla rowerzystów.

Podczas prac projektowych skoncentrowano się na zapewnieniu jak największej ilości światła naturalnego wewnątrz mieszkań. Zastosowano liczne okna narożne, które doskonale oświetlają wnętrza i umożliwiają umieszczenie dużych roślin w donicach. Balkony zostały pogłębione, aby umożliwić wygodne rozmieszczenie mebli wypoczynkowych.

Realizacja osiedla Augustowska Vita planowana jest na około 18 miesięcy, a oddanie mieszkań nabywcom przewidziane jest na czwarty kwartał 2025 roku.

Augustowska Vita to nowa inwestycja dedykowana zwłaszcza młodym rodzinom z dziećmi, które docenią bogatą ofertę edukacyjną w okolicy. W bliskim sąsiedztwie znajdują się już rozbudowane kompleksy szkolno-przedszkolne, a w planach jest budowa kolejnego zespołu szkolno-przedszkolnego.

Develia, polski deweloper, realizuje inwestycje na terenie całej Polski, w tym także we Wrocławiu. Firma posiada bogate doświadczenie i liczne osiągnięcia na rynku mieszkaniowym oraz komercyjnym.

The Augustowska Vita project, implemented by developer company Develia in the Maślice district of Wrocław, has commenced construction. This new housing estate aims to meet the needs of young families, with its close proximity to green and recreational areas. The general contractor for the project is DEMIURG.

The Augustowska Vita project involves the construction of two modern buildings surrounded by low, villa-style development. The estate will consist of 84 apartments of various layouts and sizes, ranging from 44 to 89 square meters. Each apartment will have a spacious balcony or a green garden. Residents will have access to an underground parking garage with storage units and bicycle boxes. The entire investment will be adapted to the needs of people with disabilities.

One of the advantages of the Augustowska Vita estate is its excellent environment. Nearby is the Maślicki Park, a large area with a forest character and recreational purpose. Additionally, almost half of the estate’s area will be dedicated to green spaces. The common areas between the buildings will be diversified with walking paths, diverse vegetation, chess tables, and a modern playground. Bicycle racks and a repair station for cyclists are also planned.

During the design process, a focus was placed on providing the maximum amount of natural light inside the apartments. Numerous corner windows were used, which illuminate the interiors perfectly and allow for the placement of large potted plants. The balconies were deepened to allow for comfortable placement of outdoor furniture.

The Augustowska Vita estate is expected to be completed in approximately 18 months, with the handover of the apartments to buyers anticipated in the fourth quarter of 2025.

Augustowska Vita is a new investment dedicated especially to young families with children who will appreciate the rich educational offer in the area. There are already well-developed school and kindergarten complexes in close proximity, with plans for the construction of another school and kindergarten complex.

Develia, a Polish developer, carries out investments throughout Poland, including in Wrocław. The company has extensive experience and numerous achievements in the residential and commercial market.

For more information about Develia and their projects, visit their website.