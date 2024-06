Twoje wyniki wyszukiwania

Toshiba Global Commerce Solutions otwiera nową siedzibę w Warszawie

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 5 czerwca, 2024 Miasto 0

Toshiba Global Commerce Solutions, światowy lider w dziedzinie automatyzacji handlu detalicznego, otwiera nowe biura w stolicy Polski. Firma, która oferuje nowoczesne rozwiązania zwiększające zaangażowanie klientów i wspierające transformację cyfrową, będzie mieściła się w warszawskim biurowcu Oxygen Park.

Oxygen Park, zlokalizowany w biznesowym obszarze Warszawy, to nowoczesny kompleks biurowy, zapewniający wysoką jakość powierzchni biurowych. Otwarte, przeszklone okna i elastyczny układ pomieszczeń stwarzają atmosferę przestrzeni, dostosowanej do potrzeb najemców.

Siedziba polskiego oddziału Toshiba Global Commerce Solutions znajdowała się wcześniej w Research Triangle Park w amerykańskiej Karolinie Północnej. Jednak firma postanowiła przenieść swoje biura do Warszawy, aby lepiej obsługiwać swoich klientów w regionie.

Centrala Toshiba Global Commerce Solutions znajduje się w amerykańskim Research Triangle Park, a firma posiada oddziały w wielu krajach na całym świecie. Jest to spółka zależna, która należy do Toshiba Tec Corporation, notowanej na japońskiej giełdzie papierów wartościowych Tokyo Stock Exchange.

Umowa najmu biur została podpisana na 6 lat, a doradztwo w procesie negocjacji zapewniła firma Nuvalu. Przestrzeń biurowa będzie mieścić się na 3. piętrze budynku A w Oxygen Park i będzie miała powierzchnię 322 mkw.

Nowe biura Toshiba Global Commerce Solutions w Warszawie będą idealnym miejscem pracy dla ich zespołu i przyczynią się do dalszego rozwoju firmy w Polsce.

Toshiba Global Commerce Solutions, a global leader in retail automation, has opened new offices in the capital of Poland. The company, which offers innovative solutions to increase customer engagement and support digital transformation, will be located in the Oxygen Park office building in Warsaw.

Oxygen Park, situated in the business district of Warsaw, is a modern office complex that provides high-quality office space. Its open, glass windows and flexible room layout create an atmosphere of space tailored to the needs of tenants.

Previously, the headquarters of Toshiba Global Commerce Solutions in Poland was located in Research Triangle Park in North Carolina, USA. However, the company decided to move its offices to Warsaw in order to better serve its clients in the region.

Toshiba Global Commerce Solutions is headquartered in Research Triangle Park, USA, and has branches in many countries around the world. It is a subsidiary of Toshiba Tec Corporation, which is listed on the Tokyo Stock Exchange.

The office lease agreement was signed for a period of 6 years, with Nuvalu providing advisory services in the negotiation process. The office space will be located on the 3rd floor of Building A in Oxygen Park and will have an area of 322 square meters.

The new offices of Toshiba Global Commerce Solutions in Warsaw will be an ideal working environment for their team and will contribute to further development of the company in Poland.

