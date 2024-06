Twoje wyniki wyszukiwania

Toshiba Global Commerce Solutions przenosi swoją siedzibę do Warszawy

5 czerwca, 2024 Miasto

Jednym z liderów światowych w dziedzinie technologii sklepów detalicznych, Toshiba Global Commerce Solutions, przeniesie swoją siedzibę w Polsce do Warszawy, konkretnie do biurowca Oxygen Park. Firma wynajęła nowoczesną przestrzeń o powierzchni 322 m kw. na trzecim piętrze budynku A, który jest częścią kompleksu należącego do Golden Star Group.

Toshiba Global Commerce Solutions to światowy lider na rynku rozwiązań dla automatyki sklepów detalicznych. Innowacyjne produkty firmy poprawiają zaangażowanie klientów, rewolucjonizują doświadczenia klientów i przyspieszają transformację cyfrową. Wspólnie z globalnym zespołem dedykowanych partnerów biznesowych, Toshiba dostarcza najnowocześniejsze rozwiązania dla handlu detalicznego.

Toshiba Global Commerce Solutions ma swoje biura wykonawcze w Research Triangle Park w Północnej Karolinie, z biurami sprzedaży na całym świecie. Firma zatrudnia ponad 2 000 pracowników, obsługując ponad 120 krajów na całym świecie. Toshiba Global Commerce Solutions jest w całości należącą do spółki-córki Toshiba Tec Corporation, notowanej na Tokijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Biurowce Oxygen Park to nowoczesny kompleks biurowy znajdujący się bezpośrednio przy Alejach Jerozolimskich w biznesowej dzielnicy Warszawy. Składa się on z dwóch sześciopiętrowych budynków o łącznej powierzchni wynajmu wynoszącej ponad 18 000 m kw. Pełna przeszklona elewacja zapewnia maksymalny dostęp do światła dziennego, natomiast okna uchylnie pozwalają na wentylację pomieszczeń. Układ każdego piętra umożliwia wprowadzenie elastycznych rozwiązań biurowych dostosowanych do potrzeb najbardziej wymagających najemców.

Oprócz wysokiej jakości powierzchni biurowej, najemcy Oxygen Park mają również do dyspozycji zielony dziedziniec z miejscem do wypoczynku, stołówkę oraz punkty usługowe i handlowe. W ramach kompleksu znajduje się również 162 miejsca parkingowe w garażu podziemnym, stojaki na rowery oraz szatnie z prysznicami. Dzięki położeniu na jednej z głównych arterii Warszawy, kompleks jest wygodnie dostępny z dowolnego miejsca w Warszawie i okolicach, zarówno samochodem, jak i transportem publicznym, w tym Warszawską Koleją Dojazdową (WKD) (bliskość stacji WKD Raków). Kompleks znajduje się zaledwie 7 km od lotniska Chopina i centrum miasta. Dodatkowym atutem lokalizacji Oxygen Park jest bliskość kilku centrów handlowych, takich jak Reduta i Blue City, a także supermarketów Leclerc i Makro.

Przeprowadzka Toshiba Global Commerce Solutions do biurowca Oxygen Park stanowi strategiczne wydarzenie zarówno dla samej firmy, jak i dla jej klientów i partnerów biznesowych. Firma dąży do bycia postrzeganą jako niezawodny partner w podróży biznesowej swoich klientów i partnerów, dlatego lokalizacje premium są ważne dla jej renomy. Nowa siedziba w Warszawie w Oxygen Park będzie zapewne miejscem, które zachwyci zarówno obecnych, jak i potencjalnych klientów, dając im pierwsze wrażenie na temat linii produktowej firmy.

Toshiba Global Commerce Solutions is a global leader in retail technology solutions. The company provides innovative products that improve customer engagement, revolutionize customer experiences, and accelerate digital transformation in the retail industry. With a global team of dedicated business partners, Toshiba delivers cutting-edge solutions for retail.

Toshiba Global Commerce Solutions has its executive offices in Research Triangle Park in North Carolina, with sales offices worldwide. The company employs over 2,000 employees, servicing more than 120 countries globally. Toshiba Global Commerce Solutions is a wholly-owned subsidiary of Toshiba Tec Corporation, which is listed on the Tokyo Stock Exchange.

The Oxygen Park office buildings are a modern office complex located directly on Aleje Jerozolimskie in the business district of Warsaw. The complex consists of two six-story buildings with a total rental area of over 18,000 square meters. The fully glazed facade ensures maximum access to natural light, while the tilt windows allow for ventilation of the premises. The layout of each floor allows for flexible office solutions tailored to the needs of the most demanding tenants.

In addition to high-quality office space, Oxygen Park tenants also have access to a green courtyard with a relaxation area, a cafeteria, and service and commercial points. The complex also includes 162 parking spaces in an underground garage, bicycle racks, and locker rooms with showers. Thanks to its location on one of Warsaw’s main arteries, the complex is conveniently accessible from anywhere in Warsaw and the surrounding areas, by car and public transport, including the Warsaw Commuter Railway (close proximity to the WKD Raków station). The complex is only 7 km from Chopin Airport and the city center. Another advantage of the Oxygen Park location is its proximity to several shopping centers, such as Reduta and Blue City, as well as supermarkets like Leclerc and Makro.

The relocation of Toshiba Global Commerce Solutions to Oxygen Park is a strategic event for the company, as well as for its customers and business partners. The company aims to be perceived as a reliable partner in the business journey of its clients and partners, which is why premium locations are important for its reputation. The new headquarters in Warsaw at Oxygen Park will certainly be a place that will impress both current and potential customers, giving them a first impression of the company’s product line.

Sources:

– Toshiba Global Commerce Solutions website

– Oxygen Park website