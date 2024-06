Twoje wyniki wyszukiwania

Warszawa otrzymuje dofinansowanie na budowę szkoły podstawowej

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 5 czerwca, 2024 Miasto 0

Warszawa otrzyma znaczne dofinansowanie z Rządowego Programu Wsparcia na budowę nowej szkoły podstawowej na terenie osiedla Chrzanów na Bemowie. Umowa na dotację celową została podpisana przez wojewodę mazowieckiego, Mariusza Frankowskiego. Środki te pochodzą z rezerwy celowej przyznanej na 2024 rok w ramach „Rządowego programu wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023–2030”. Całkowita kwota przewidziana dla miasta z tego programu wynosi ponad 3 miliardy złotych.

Budowa szkoły podstawowej na terenie osiedla Chrzanów na Bemowie jest jednym z najbardziej oczekiwanych projektów w zakresie edukacji w tej dzielnicy. Realizacja inwestycji poprawi dostępność publicznego systemu edukacyjnego w rejonie miasta, który obecnie rozwija się dynamicznie pod względem budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury komunikacyjnej.

Nowa placówka będzie wyposażona w 40 sal zajęciowych, sale komputerowe, pracownie do nauk przyrodniczych i języków obcych, a także zaplecze sportowe, w tym salę gimnastyczną, boiska do różnych dyscyplin sportowych oraz siłownię. Będzie również posiadać bieżnię, plac zabaw oraz miejsca parkingowe dla samochodów i rowerów. W budynku zostaną również umieszczone świetlica, biblioteka, kuchnia i pomieszczenia administracyjne. Szacowany koszt tej inwestycji wynosi ponad 84 miliony złotych.

Program rządowy ma na celu rozwijanie stolicy i zwiększenie jakości życia mieszkańców. Aby otrzymać wsparcie, miasto musi również wnioskować o wkład własny z miejskiego budżetu. Tę inwestycję można z pewnością uznać za kolejny krok naprzód w rozwoju Warszawy i poprawie jakości świadczenia usług edukacyjnych dla jej mieszkańców.

The construction of a new elementary school in the Chrzanów housing estate in Bemowo, Warsaw, is receiving significant funding from the Government Support Program. The agreement for the targeted grant was signed by the voivode of Mazovia, Mariusz Frankowski. These funds come from a targeted reserve allocated for 2024 as part of the „Government support program for the development of the capital city of Warsaw for the years 2023-2030.” The total amount allocated for the city from this program is over 3 billion Polish złoty.

The construction of the elementary school in the Chrzanów housing estate is one of the most anticipated education projects in this district. The implementation of this investment will improve the accessibility of the public education system in the area, which is currently experiencing dynamic growth in terms of residential construction and transportation infrastructure.

The new facility will be equipped with 40 classrooms, computer labs, labs for natural sciences and foreign languages, as well as sports facilities, including a gymnasium, fields for various sports disciplines, and a gym. It will also have a running track, a playground, and parking spaces for cars and bicycles. Additionally, the building will house a recreational room, a library, a kitchen, and administrative rooms. The estimated cost of this investment is over 84 million Polish złoty.

The government program aims to develop the capital city and improve the quality of life for its residents. In order to receive support, the city must also contribute its own funds from the municipal budget. This investment can certainly be seen as another step forward in the development of Warsaw and the improvement of the quality of educational services provided to its residents.