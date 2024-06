Twoje wyniki wyszukiwania

Wzrost cen mieszkań w Łodzi – największe zaskoczenie na rynku

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 5 czerwca, 2024 Miasto 0

W maju mieszkania z drugiej ręki w Łodzi przyciągnęły uwagę wszystkich, ponieważ ceny niespodziewanie wzrosły o 2 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. To sprawia, że Łódź zajmuje trzecie miejsce pod względem wzrostu cen mieszkań w ciągu ostatnich pięciu miesięcy, ustępując tylko aglomeracji katowickiej i Warszawie.

Od początku roku mieszkania z drugiej ręki w Łodzi podrożały o aż 7 proc., co również jest istotnym wynikiem. W porównaniu do innych metropolii, Aglomeracja Katowicka i Łódź wciąż utrzymują się jako jedne z najtańszych miast.

Analitycy portalu Gethome.pl tłumaczą ten wzrost cen mieszkań przede wszystkim dużą ilością ofert sprzedaży mieszkań w PRL-owskich blokach i starych kamienicach. Wciąż można znaleźć wiele takich mieszkań na rynku, co wpływa na stabilność cen tego typu nieruchomości.

Pomimo dużych wzrostów cen w Łodzi, inne miasta również notują stabilizację na rynku nieruchomości. W Trójmieście i Krakowie ceny utrzymują się na stałym poziomie, podczas gdy w Warszawie i Wrocławiu wzrosły o 1 proc. w maju. Jednak od początku roku ceny mieszkań w Warszawie wzrosły o 8 proc., co czyni ją drugim miastem z największym wzrostem cen w Polsce.

Tendencja wzrostowa na rynku nieruchomości utrzymuje się również w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, gdzie ceny lokali rosną wolniej w porównaniu do innych miast. Od początku roku ceny wzrosły tam o 9 proc., co stanowi wyraźny sygnał hamowania wzrostu cen na tym rynku.

Wyniki tych analiz podkreślają zmienność rynku nieruchomości w Polsce i zmuszają przyszłych nabywców do dokładniejszego zrozumienia lokalnych trendów cenowych przed podjęciem decyzji o zakupie mieszkania.

