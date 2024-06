Twoje wyniki wyszukiwania

6 czerwca, 2024

Dlaczego spadek wartości nieruchomości może wpłynąć na finanse lokalne?

Wzrost popularności pracy zdalnej spowodowany pandemią miał ogromny wpływ na sektor nieruchomości komercyjnych. Nieruchomości biurowe w wielu miastach są teraz opustoszałe, a ich wartość spada. Jak duży jest ten problem i jakie są jego konsekwencje dla lokalnych finansów publicznych?

Wyniki analizy opublikowanej przez amerykańskich ekonomistów pokazują, że wartość nieruchomości biurowych w Nowym Jorku może spaść o 49% do 2029 roku w porównaniu do stanu z 2019 roku. Spadek ten ma również wpływ na ceny nieruchomości handlowych w okolicy, co może prowadzić do wyludnienia i dalszego obniżenia cen mieszkań.

Największe konsekwencje spadku wartości nieruchomości dotyczą lokalnych finansów publicznych. W niektórych miastach, takich jak właśnie Nowy Jork, dochody z podatku od nieruchomości stanowią znaczącą część budżetu samorządu. W przypadku Nowego Jorku, podatki od nieruchomości stanowią aż 48% dochodów budżetowych, z czego 31% pochodzi z nieruchomości biurowych i handlowych.

Spadek wartości nieruchomości o 49,2% oznaczałby zmniejszenie dochodów podatkowych o 7,3%. Aby zrekompensować tę stratę, samorządy lokalne musiałyby podnieść inne stawki podatkowe lub ciąć wydatki rządowe w obszarach takich jak bezpieczeństwo publiczne, transport, usługi sanitarne czy edukacja.

Spadek wartości nieruchomości biurowych i handlowych może prowadzić do tzw. „miejskiej pętli zagłady”, która pogarsza jakość życia mieszkańców, zniechęca inwestorów i prowadzi do utraty ludności. Dlatego lokalne władze muszą znaleźć sposoby, jak zaradzić tej sytuacji i zabezpieczyć finanse publiczne.

Spadek cen nieruchomości ma nie tylko ekonomiczne, ale także społeczne i polityczne konsekwencje. Odpowiednie działania muszą być podjęte, aby zminimalizować negatywny wpływ na finanse lokalne i jakość życia mieszkańców.

The decrease in the value of commercial real estate due to the rise in remote work has had a significant impact on the industry. Office spaces in many cities are now vacant, resulting in a decline in their value. This problem is particularly concerning for local public finances.

According to a study conducted by American economists, the value of office real estate in New York City may decrease by 49% by 2029 compared to 2019. This decline also affects the prices of commercial properties in the area, potentially leading to depopulation and further lowering of housing prices.

The most significant consequences of the decrease in property value are related to local public finances. In some cities, such as New York, property tax revenues make up a significant portion of the local budget. In the case of New York City, property taxes account for 48% of budgetary income, with 31% coming from office and commercial properties.

A 49.2% decrease in property value would result in a 7.3% reduction in tax revenue. In order to compensate for this loss, local governments would have to either increase other tax rates or cut government spending in areas such as public safety, transportation, sanitation, or education.

The decrease in the value of office and commercial properties can lead to what is known as an „urban death spiral,” worsening the quality of life for residents, discouraging investors, and leading to a loss of population. Therefore, local authorities must find ways to address this situation and secure public finances.

The decrease in property prices has not only economic but also social and political consequences. Adequate actions must be taken to minimize the negative impact on local finances and the quality of life for residents.