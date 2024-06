Twoje wyniki wyszukiwania

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 6 czerwca, 2024 Miasto 0

Podaż większa niż popyt, a ceny mieszkań nadal rosną

Ceny mieszkań w Wielkiej Brytanii nadal rosną, mimo większej podaży na rynku. Zgodnie z zasadami ekonomii, gdy podaż na mieszkania wzrasta, ich ceny powinny spadać. Jednak tak się nie dzieje.

Ostatnie dane firmy Zoopla pokazują, że podaż mieszkań w Wielkiej Brytanii wzrosła o 20% w porównaniu do roku poprzedniego. Obecnie na sprzedaż wystawione są nieruchomości o wartości 230 miliardów funtów. Jednocześnie sprzedaż jest o 13% wyższa niż w poprzednim roku, co oznacza, że podaż przewyższa popyt o 7 punktów procentowych.

Jednak mimo tej większej podaży, ceny mieszkań nie spadają. Przeciwnie, prognozy sugerują, że mogą nawet jeszcze wzrosnąć w kolejnych miesiącach.

Według danych Nationwide, cena typowego brytyjskiego mieszkania wzrosła o 1,3% w maju 2024 roku w porównaniu do roku poprzedniego. Średnia cena nieruchomości w Wielkiej Brytanii to obecnie 264 249 funtów.

Mimo bieżącej sytuacji, Nationwide nie dostrzega przewagi podaży na rynku mieszkaniowym. Zamiast tego, obserwowane są oznaki odporności rynku po niewielkich spadkach cen w ostatnich dwóch miesiącach.

Jednak warto zauważyć, że brytyjskie mieszkania nadal drożeją. W maju 2024 roku były o 1,3% droższe niż rok wcześniej, a to większy wzrost niż 0,6% zanotowany w kwietniu.

Warto zastanowić się, dlaczego rynek nieruchomości nie reaguje zgodnie z zasadami ekonomii. Może to być związane z presją na przystępność cenową po wzroście długoterminowych stóp procentowych w ostatnich miesiącach. Główny ekonomista Nationwide, Robert Gardner, uważa jednak, że nawet wybory parlamentarne nie powinny znacząco wpływać na ceny mieszkań.

Niezależnie od przyczyn, aktywność na rynku mieszkaniowym wciąż utrzymuje się na stałym poziomie. Według danych Banku Anglii, liczba nowych kredytów hipotecznych pozostaje na podobnym poziomie, niezależnie od panującej sytuacji politycznej.

Wielka Brytania nadal stoi przed wyzwaniami na rynku nieruchomości, ale prognozy wskazują, że ceny mieszkań nadal będą rosły.

The housing market in the UK continues to see rising prices, despite an increase in supply. According to data from Zoopla, the supply of homes in the UK has increased by 20% compared to the previous year. Currently, there are properties for sale worth £230 billion, and sales are 13% higher than the previous year, indicating a 7 percentage point surplus of supply over demand.

However, despite this increase in supply, housing prices are not falling. On the contrary, forecasts suggest that they may even continue to rise in the coming months.

Data from Nationwide shows that the price of a typical British home increased by 1.3% in May 2024 compared to the previous year. The average price of a property in the UK is currently £264,249.

Nevertheless, Nationwide does not perceive an oversupply in the housing market. Instead, there are signs of market resilience following slight price drops in the past two months.

It is worth noting that British homes continue to become more expensive. In May 2024, they were 1.3% more expensive than the previous year, a larger increase than the 0.6% recorded in April.

It is worth considering why the housing market is not following the principles of economics. This may be due to affordability pressures following an increase in long-term interest rates over the past few months. However, Nationwide’s Chief Economist, Robert Gardner, believes that even parliamentary elections should not significantly impact housing prices.

Regardless of the reasons, the activity in the housing market continues to remain steady. According to data from the Bank of England, the number of new mortgage loans remains at a similar level, regardless of the prevailing political situation.

The UK still faces challenges in the housing market, but forecasts indicate that housing prices will continue to rise.

