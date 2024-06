Budowa nowego kompleksu mieszkaniowego Yareal w Warszawie

Twoje wyniki wyszukiwania

Firma budowlana Yareal rozpoczyna budowę nowej inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Postępu w warszawskim Służewcu. Umowę na realizację projektu podpisano z firmą Fine Tech Construction. W ramach tego kaskadowo zaprojektowanego budynku o nazwie MOKOPOLIS powstanie ponad 200 mieszkań o różnych metrażach, w tym przede wszystkim dwu- i trzypokojowe lokale o powierzchni 35-87 mkw. z loggiami i tarasami.

To pierwszy projekt mieszkaniowy Yareal, który powstał w wyniku konsultacji z sąsiadami i samorządem, zgodnie z wymogami tzw. specustawy mieszkaniowej. Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu.

Projekt MOKOPOLIS został opracowany przez znaną pracownię architektoniczną WWAA, która zwróciła uwagę na architekturę okolicy oraz przemysłową historię dzielnicy. Budynek harmonijnie będzie się łączył z sąsiednim hotelem dzięki fasadzie, która będzie miała charakterystyczną jasną ramę o łagodnie falujących formach. Bariery loggii ozdobione będą efektownymi ażurowymi barierkami.

W MOKOPOLIS powstanie ponad 200 mieszkań o podwyższonym standardzie, z przewagą dwu- i trzypokojowych lokali, aczkolwiek dostępne będą również kawalerki i duże mieszkania rodzinne o powierzchni do 120 mkw. Wszystkie mieszkania będą miały loggie i tarasy, a część z nich znajdzie się na parterze o podwyższonym stropie (3,25 m) i będą miały własne ogródki o różnych powierzchniach. Na parterze przy ulicy Postępu znajdzie się 8 lokali usługowych, w tym również miejsce przystosowane do działalności gastronomicznej. Samochody mieszkańców będą miały miejsce postojowe w dwukondygnacyjnym garażu podziemnym na 256 aut. Z myślą o sąsiadach inwestycji, zaprojektowano również dedykowany parking dla gości pomieszczący 18 samochodów, z oddzielną klatką schodową ułatwiającą dostęp do parteru.

W ramach projektu deweloper przeznaczy ponad 5 milionów złotych na modernizację oraz rozbudowę filii Szkoły Podstawowej nr 191 przy ulicy Gruszczyńskiego 12. Ta inwestycja będzie kontynuacją specustawy mieszkaniowej, która umożliwiła Yarealowi przyczynienie się do dalszego rozwoju infrastruktury osiedlowej na Służewcu.

Projekt MOKOPOLIS będzie poddany audytowi pod kątem zrównoważonych rozwiązań i otrzyma certyfikat zgodności z międzynarodowym systemem BREEAM, co potwierdzi zastosowanie m.in. niskoemisyjnego betonu i posiadanie własnej elektrowni słonecznej zapewniającej darmową energię dla mieszkańców. Inwestycja umożliwi także montaż ładowarek do samochodów elektrycznych oraz wykorzystanie nowoczesnych i energooszczędnych wind.

The construction company Yareal is beginning the construction of a new residential investment on Postępu Street in the Służewiec district of Warsaw. The contract for the project was signed with Fine Tech Construction. The MOKOPOLIS building, which is designed in a cascading manner, will consist of over 200 apartments of various sizes, primarily two and three-bedroom units ranging from 35-87 square meters, with loggias and terraces.

This is Yareal’s first residential project that was developed in consultation with neighbors and local authorities, in accordance with the requirements of the so-called housing special law. Construction work is set to begin later this month.

The MOKOPOLIS project was developed by the renowned architectural studio WWAA, which took into consideration the architecture of the area and the industrial history of the neighborhood. The building will harmoniously blend with the adjacent hotel thanks to a facade that will feature a distinctive light frame with gently undulating forms. The loggia barriers will be adorned with elegant lattice railings.

MOKOPOLIS will offer over 200 apartments with an elevated standard, predominantly two and three-bedroom units, although studio apartments and large family apartments up to 120 square meters will also be available. All apartments will have loggias and terraces, and some of them will be located on the ground floor with higher ceilings (3.25 meters) and will have their own gardens of various sizes. On the ground floor along Postępu Street, there will be 8 commercial units, including a space suitable for gastronomic activities. Residents’ cars will be accommodated in a two-level underground parking garage with space for 256 cars. Additionally, a dedicated guest parking area will be designed for the neighboring community, with capacity for 18 cars and a separate stairwell providing easy access to the ground floor.

As part of the project, the developer will allocate over 5 million Polish zlotys for the modernization and expansion of the branch of Primary School No. 191 on Gruszczyńskiego Street 12. This investment will be a continuation of the housing special law, which enables Yareal to contribute to the further development of local infrastructure in Służewiec.

The MOKOPOLIS project will undergo an audit to assess sustainable solutions and will be certified in accordance with the international BREEAM system, confirming the use of low-emission concrete and the presence of its own solar power plant providing free energy to residents. The investment will also enable the installation of electric vehicle charging points and the use of modern and energy-efficient elevators.

