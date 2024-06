Twoje wyniki wyszukiwania

III przetarg publiczny na sprzedaż nieruchomości lokalowej w Ptaszkowie

Wójt Gminy Kamienna Góra zaprasza do udziału w III przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości lokalowej w Ptaszkowie. Przetarg odbędzie się 09 lipca 2024 roku o godzinie 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Kamienna Góra.

Aby wziąć udział w przetargu, konieczne jest wniesienie wadium w wysokości 6 000,00 zł do dnia 06 lipca 2024 r. Wpłata wadium powinna być dokonana na konto Urzędu Gminy Kamienna Góra w Banku Spółdzielczym, z dopiskiem „Wadium na poczet nabycia lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku nr 52 w Ptaszkowie”.

Należy pamiętać, że osoby, które wpłacą wadium po wyznaczonym terminie, nie zostaną dopuszczone do przetargu. Przetargi na sprzedaż tej nieruchomości odbyły się już dwukrotnie w kwietniu i maju, jednak zakończyły się wynikami negatywnymi.

Osoby, które mają prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Polski w wyniku wojny z 1939 roku, są zwolnione z obowiązku wniesienia wadium, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu i przedstawią odpowiednie dokumenty potwierdzające to prawo.

Uczestnicy przetargu są zobowiązani do złożenia dokumentów potwierdzających ich uprawnienia, takich jak dowód wpłaty wadium, aktualny odpis z rejestru działalności gospodarczej (dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą), a także oświadczenia i pełnomocnictwa w odpowiednich sytuacjach.

W przypadku cudzoziemców, obowiązują zasady określone w Ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Po zamknięciu przetargu, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości dla zwycięzcy przetargu, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wójt Gminy Kamienna Góra może odwołać przetarg w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Niniejsze ogłoszenie jest dostępne do publicznej wiadomości przez okres 30 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamienna Góra, na stronach internetowych gminy i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamienna Góra, oraz na stronie internetowej www.powiatowa.info.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kamienna Góra pod numerem telefonu 75 610 62 78 w godzinach pracy urzędu.

