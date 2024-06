Twoje wyniki wyszukiwania

Nowa siedziba firmy Process Solutions znajdzie się w biurowcu Skyliner

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 6 czerwca, 2024 Miasto 0

Firma proces Solutions, lider w dziedzinie outsourcingu biznesowego, planuje przenieść swoją siedzibę do biurowca Skyliner. Nowa lokalizacja, która będzie zajmować około 1 000 metrów kwadratowych, zostanie uruchomiona w styczniu 2025 roku. Ta decyzja jest krokiem naprzód dla firmy, która od 2008 roku świadczy usługi outsourcingu biznesowego na polskim rynku.

Process Solutions oferuje kompleksowe usługi księgowe, podatkowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz obsługę kadrowo-płacową dla największych korporacji na całym świecie. Jako część międzynarodowej grupy, firma stawia na najwyższy poziom obsługi swoich klientów. Dynamiczne środowisko pracy, jakie tworzy Process Solutions, przyciąga zarówno młodych profesjonalistów, jak i doświadczonych ekspertów.

Wybór budynku Skyliner jako nowej siedziby firmy był kluczowy dla planowanego dalszego rozwoju. Biurowiec Skyliner, należący do Karimpol Polska, jest wynajęty w 95% swojej powierzchni. Wkrótce zostanie podpisana ostatnia umowa wynajmu, co oznacza pełną komercjalizację budynku.

Ważnym elementem rozwoju biurowca Skyliner jest również planowane rozszerzenie kompleksu poprzez budowę drugiego etapu przy Rondzie Daszyńskiego. Druga wieża będzie miała 130 metrów wysokości i 28 000 metrów kwadratowych powierzchni do wynajmu. Planowany termin zakończenia budowy to końcówka 2026 roku. Karimpol Polska dąży również do otrzymania certyfikatu BREEAM na poziomie Outstanding, a także do zasilania budynku energią ze źródeł odnawialnych.

Przeprowadzka do biurowca Skyliner oznacza dla firmy Process Solutions nowe możliwości rozwoju i zapewnia dogodne warunki pracy zarówno jej pracownikom, jak i klientom. To bardzo obiecujący krok w dalszym rozwoju firmy na polskim rynku outsourcingu biznesowego.

The outsourcing business industry in Poland has been experiencing significant growth in recent years. Companies like Process Solutions are at the forefront of providing comprehensive business outsourcing services, including accounting, tax, bookkeeping, and payroll management, to some of the largest corporations worldwide.

The decision by Process Solutions to move its headquarters to the Skyliner office building is a strategic move that reflects the company’s commitment to further expansion and development. The new location, spanning approximately 1,000 square meters, is expected to be operational by January 2025. This relocation demonstrates the company’s dedication to providing top-notch service to its clients and creating a dynamic working environment.

The Skyliner building, owned by Karimpol Polska, is currently 95% leased. It is expected to reach full commercialization soon with the signing of the final lease agreement. The building’s development also includes plans for a second phase, which will consist of a tower with a height of 130 meters and a total rental space of 28,000 square meters. The construction of the second phase is scheduled to be completed by the end of 2026. Karimpol Polska aims to obtain an Outstanding-level BREEAM certification for the building and utilize renewable energy sources to power it.

The move to the Skyliner office building opens up new possibilities for Process Solutions’ growth and provides convenient working conditions for both its employees and clients. This strategic decision positions the company for further success in the Polish business outsourcing market.

Related links:

– Outsourcing w Polsce – statystyki

– Karimpol Polska