Twoje wyniki wyszukiwania

Procedura przejmowania nieruchomości pod budowę drogi ekspresowej S8 w województwie dolnośląskim

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 6 czerwca, 2024 Miasto 0

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zaplanowała spotkania z mieszkańcami terenów, na których rozpocznie się budowa drogi ekspresowej S8 w województwie dolnośląskim, aby omówić procedurę przejmowania nieruchomości i wycenę ich wartości.

W świetlicy wiejskiej przy ul. Wrocławskiej 55 w Jordanowie Śląskim odbyło się ostatnie spotkanie z mieszkańcami gminy. GDDKiA przedstawiła wstępne rozwiązania projektowe oraz szczegółowo omówiła procedurę przejmowania nieruchomości pod budowę drogi ekspresowej S8 na dwóch odcinkach: od węzła Kobierzyce Południe do węzła Jordanów Śląski (zadanie 2) oraz od węzła Jordanów Śląski do węzła Łagiewniki Zachód (zadanie 3).

Kolejne spotkania są już zaplanowane. Pierwsze odbędzie się 12 czerwca 2024 r. w gminie Kąty Wrocławskie i będzie dotyczyć odcinka S8 od węzła Kobierzyce Południe do węzła Jordanów Śląski (zadanie 2). Spotkanie będzie miało miejsce w hali widowiskowej OSIR o godzinie 17.00.

Następnie, 13 czerwca 2024 r., odbędzie się spotkanie w gminie Sobótka, również dotyczące odcinka S8 od węzła Kobierzyce Południe do węzła Jordanów Śląski (zadanie 2). Miejsce spotkania to sala kinowa, a godzina rozpoczęcia to 17.00.

Dodatkowe spotkanie w czerwcu jest jeszcze w fazie ustalania terminu. Będzie ono dotyczyć odcinka od węzła Kobierzyce Północ do węzła Kobierzyce Południe (zadanie 1) oraz od węzła Kobierzyce Południe do węzła Jordanów Śląski (zadanie 2). Trwa obecnie proces uzgadniania miejsca spotkania.

Podczas tych spotkań mieszkańcy będą mieli możliwość początkowo przystąpić do rozmów na temat projektu drogi ekspresowej S8 oraz dowiedzieć się więcej o procedurze przejmowania nieruchomości i wycenie ich wartości. To ważne wydarzenia dla lokalnej społeczności, umożliwiające bezpośrednią interakcję z przedstawicielami GDDKiA.

The General Directorate for National Roads and Motorways (GDDKiA) has planned meetings with residents of areas where the construction of the S8 express road will begin in the Lower Silesia region. These meetings aim to discuss the procedure for acquiring properties and their valuation.

The most recent meeting took place in the village community center at Wrocławska Street 55 in Jordanów Śląski. During the meeting, GDDKiA presented preliminary design solutions and provided a detailed explanation of the procedure for acquiring properties for the construction of the S8 express road on two sections: from the Kobierzyce Południe junction to the Jordanów Śląski junction (task 2) and from the Jordanów Śląski junction to the Łagiewniki Zachód junction (task 3).

Additional meetings have already been scheduled. The first one will take place on June 12, 2024, in the municipality of Kąty Wrocławskie and will focus on the section of the S8 from the Kobierzyce Południe junction to the Jordanów Śląski junction (task 2). The meeting will be held at the OSIR sports hall at 5:00 PM.

On the following day, June 13, 2024, a meeting will be held in the municipality of Sobótka, also addressing the section of the S8 from the Kobierzyce Południe junction to the Jordanów Śląski junction (task 2). The venue for this meeting will be a cinema hall, and it will start at 5:00 PM.

An additional meeting in June is still being scheduled. It will cover the section from the Kobierzyce Północ junction to the Kobierzyce Południe junction (task 1) and from the Kobierzyce Południe junction to the Jordanów Śląski junction (task 2). The location for this meeting is currently being finalized through the coordination process.

During these meetings, residents will have the opportunity to engage in discussions regarding the S8 express road project and learn more about the property acquisition procedure and valuation. These events are essential for the local community, offering direct interaction with GDDKiA representatives.