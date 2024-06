Twoje wyniki wyszukiwania

Rynek mieszkaniowy zaskakuje klientów. Ceny mieszkań nadal rosną

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 6 czerwca, 2024 Miasto 0

Z najnowszych danych Otodom Analytics wynika, że maj był trzecim kolejnym miesiącem, w którym sprzedaż mieszkań deweloperskich w największych miastach spadła. Mimo tego trendu, ceny mieszkań nadal rosną, co zaskakuje klientów.

Marcin Krasoń, ekspert rynku mieszkaniowego Otodom Analytics, podkreśla, że chociaż sprzedaż spada, nie widać jeszcze obniżek cen mieszkań. W ciągu ostatniego roku, ceny nowych mieszkań wzrosły od 10 proc. w Katowicach do ponad 20 proc. w Krakowie, Łodzi i Warszawie.

Jednakże, istnieje pewien czynnik, który może wpłynąć na stabilizację rynku mieszkaniowego i obniżenie cen mieszkań. Mianowicie, program rządowy „Na start”, który ma pomóc młodym ludziom w zakupie pierwszego mieszkania. Na jego realizację czekają jednak problemy i krytyka ze strony opozycji, w tym Lewicy.

Jeśli program „Na start” nie zostanie wdrożony, może to skutkować ustabilizowaniem się rynku mieszkaniowego i spadkiem cen mieszkań. Obecnie, wiele osób jest zaskoczonych wzrostem cen mieszkań, zwłaszcza w maju, kiedy stawki ponownie poszły w górę. Barometr nastrojów na rynku mieszkaniowym przygotowany przez Otodom Analytics dla „Nieruchomości” „Rzeczpospolitej” pokazuje, że deklarowane możliwości zakupowe klientów nie nadążają za szybko rosnącymi cenami.

W efekcie, wskaźnik barometru nastrojów zaczyna spadać w miastach takich jak Kraków, Warszawa i Wrocław. Pomimo kilkumiesięcznego wzrostu, rynku mieszkaniowego teraz wydaje się brakować energii, co może mieć wpływ na dalsze korekty cen mieszkań.

The real estate industry in Poland is currently experiencing a slowdown in the sales of new developer apartments in major cities, according to the latest data from Otodom Analytics. This trend has surprised many customers, as apartment prices continue to rise despite the decrease in sales.

Marcin Krasoń, a housing market expert at Otodom Analytics, emphasizes that although sales are declining, there has not been a corresponding drop in apartment prices. In the past year, prices of new apartments have increased by 10% in Katowice and by over 20% in Krakow, Lodz, and Warsaw.

However, there is a factor that may have an impact on stabilizing the housing market and potentially lowering apartment prices. This is the government program called „Na start” (On the Start), which aims to assist young people in purchasing their first homes. However, the program is currently facing some issues and criticism from the opposition, including the Left.

If the „Na start” program is not implemented, it could result in a stabilization of the housing market and a decrease in apartment prices. Many people are currently surprised by the continuous increase in apartment prices, especially in May when prices rose again. A housing market sentiment barometer prepared by Otodom Analytics for the newspaper „Rzeczpospolita” shows that customers’ purchasing capabilities are not keeping pace with the rapidly rising prices.

As a result, the sentiment index of the barometer is beginning to decline in cities such as Krakow, Warsaw, and Wroclaw. Despite several months of growth, the housing market now appears to be lacking energy, which may have an impact on further price adjustments.

In light of these developments, it will be crucial to monitor the implementation of the „Na start” program and the potential consequences for the housing market.