Spadek stóp procentowych popycha rynek nieruchomości komercyjnych do zmiany

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 6 czerwca, 2024 Miasto 0

Wprowadzenie obniżki stóp procentowych w strefie euro o 0,25 pkt proc. przyspiesza ożywienie na rynku nieruchomości komercyjnych. Po kilku latach niskich stóp procentowych, które przekraczały ostatnio historyczne rekordy, inwestorzy zostali zaskoczeni szybkim wzrostem kosztów finansowania. Wpływa to na zahamowanie aktywności inwestycyjnej, ze względu na wysokie koszty obsługi kredytów. Właściciele nieruchomości i potencjalni kupujący mają różne oczekiwania co do cen, co prowadzi do stagnacji rynku. W rezultacie duże fundusze inwestycyjne wstrzymują działania, a łowcy okazji pojawiają się, czekając na trudności właścicieli nieruchomości.

Według BNP Paribas Real Estate, w 2023 roku wartość transakcji w Europie zmniejszyła się o 51%, osiągając najniższy poziom od dziesięcioleci. W Wielkiej Brytanii spadek wyniósł 33%, w Niemczech 57%, a we Francji 49%. W Polsce, największym rynku w regionie Środkowej i Wschodniej Europy, spadek wyniósł aż 64%. Według Avison Young, polski rynek nieruchomości komercyjnych miał najmniejszą wartość inwestycji od wielu lat, osiągając 364 mln euro w pierwszym kwartale roku.

Podobny trend widać na całym świecie, gdzie również Rezerwa Federalna (Fed) utrzymuje wysokie stopy procentowe. Jak komentuje obniżkę stóp procentowych w eurozonie rynek nieruchomości?

Marcin Purgal, senior director w Avison Young, podkreśla, że obecnie na polskim rynku aktywne są inwestycje typu value-add (inwestorzy, którzy oczekują wzrostu wartości nieruchomości) oraz oportunistyczne, którzy widzą okazje. Ich działania są utrudniane przez wyższe koszty finansowania. Inwestorzy instytucjonalni typu core i core+ oczekują obniżki kosztów finansowania, aby rozpocząć procesy zakupu najlepszych nieruchomości. Oczekuje się, że spadek kosztów finansowania przyczyni się do zwiększenia aktywności na rynku inwestycyjnym i pojawi się więcej transakcji. Branża nieruchomości oczekuje z niecierpliwością na efekty dzisiejszej decyzji Europejskiego Banku Centralnego i ożywienie działań inwestorów, którzy mają już wybrane aktywa.

