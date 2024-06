Twoje wyniki wyszukiwania

Właściciele nieruchomości w Bielsku-Białej mogą zgłaszać usunięcie popowodziowych odpadów

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 6 czerwca, 2024 Miasto 0

W związku z niedawną powodzią, która dotknęła Bielsko-Białą, wiele nieruchomości w tym regionie zostało poważnie uszkodzonych. Miasto oferuje teraz usługę usuwania odpadów popowodziowych dla dotkniętych mieszkańców.

Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przyjmuje zgłoszenia od właścicieli nieruchomości, których mienie ucierpiało w wyniku powodzi. Te zgłoszenia dotyczą przede wszystkim odpadów wielkogabarytowych, które powstały w rezultacie zalania.

Aby zgłosić zapotrzebowanie na odbiór tych odpadów, można skontaktować się z Wydziałem osobiście, telefonicznie lub mailowo. Wywóz odpadów zostanie zorganizowany po wcześniejszym ustaleniu terminu i zakresu odbioru z firmą wywozową.

Niedawne opady deszczu przyniosły za sobą poważne konsekwencje dla mieszkańców Bielska-Białej. Wielu właścicieli nieruchomości znalazło się w trudnej sytuacji, zmuszonych do radzenia sobie z konsekwencjami powodzi. Jednak miasto stara się pomóc dotkniętym mieszkańcom, oferując możliwość usunięcia popowodziowych odpadów.

W przypadku zgłoszenia konieczności wywozu takich odpadów, wydział miejski jest gotowy odpowiedzieć na potrzeby lokalnych społeczności. Zapewniając taką pomoc, miasto ma nadzieję, że proces czyszczenia terenów po powodzi zostanie przyspieszony, a mieszkańcom łatwiej będzie uporać się z trudnościami związanymi z odzyskiem normalności w ich życiu codziennym.

Wywożenie odpadów popowodziowych jest kluczowym krokiem w procesie naprawiania zniszczeń i przywracania porządku na terenach, które ucierpiały w wyniku niedawnej powodzi. Dlatego miasto Bielsko-Biała jest gotowe wspierać mieszkańców w tym procesie, zapewniając wywóz tych odpadów i ułatwiając oczyszczenie dotkniętych nieruchomości.

The recent flooding that has affected Bielsko-Biała has resulted in significant damage to many properties in the region. As a response, the city is now offering a service for the removal of post-flood waste for affected residents.

The Waste Management Department of the Bielsko-Biała City Office is accepting requests from property owners whose properties have been affected by the flooding. These requests primarily concern bulky waste that has been generated as a result of the inundation.

To report the need for the removal of such waste, residents can contact the department in person, by phone, or via email. The waste collection will be organized after prior arrangement of the date and scope of the pick-up with the waste removal company.

Recent heavy rainfall has brought about serious consequences for the residents of Bielsko-Biała. Many property owners have found themselves in a difficult situation, forced to deal with the aftermath of the flood. However, the city is making efforts to assist the affected residents by offering the opportunity to remove post-flood waste.

In the event of a request for the removal of such waste, the municipal department is prepared to respond to the needs of the local community. By providing this assistance, the city hopes to expedite the process of cleaning up the flood-affected areas, making it easier for residents to cope with the difficulties associated with recovering their normal daily lives.

The removal of post-flood waste is a crucial step in the process of repairing the damage and restoring order to the areas affected by the recent flood. Therefore, the city of Bielsko-Biała is ready to support residents in this process by ensuring the removal of such waste and facilitating the cleanup of affected properties.

Source: <a href="https://www.bielsko-biala.pl/aktualnosci/20862/usuwanie-odpadow-popowodziowych"Bielsko-Biała City Office website