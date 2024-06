Budowa nowego osiedla Grunwald Park w Poznaniu

Twoje wyniki wyszukiwania

Na terenie dzielnicy Grunwald w Poznaniu trwa budowa nowej inwestycji mieszkaniowej – Grunwald Park. Projekt ten jest najnowszym przedsięwzięciem spółki EBF Development. Osiedle zlokalizowane przy ulicy Wieruszowskiej będzie miało 147 mieszkań o różnych powierzchniach, oferując mieszkańcom wiele dodatkowych udogodnień.

W ramach pierwszego etapu budowy, powstaną 2 segmenty wielorodzinne, które razem będą miały 147 mieszkań o powierzchni od 26 do 84 metrów kwadratowych. Dostępne będą kawalerki oraz lokale 2-, 3- i 4-pokojowe, wszystkie z balkonami, tarasami lub loggiami. Aby zapewnić mieszkańcom większe bezpieczeństwo i komfort, osiedle będzie miało halę garażową, wideodomofony oraz monitoring. Do dyspozycji będą również komórki lokatorskie oraz dodatkowe miejsca postojowe naziemne.

Projekt Grunwald Park wyróżnia się estetyką i wysokiej jakości materiałami wykończeniowymi używanymi do budowy. Na uwagę zasługują też cichobieżne windy, skrzynki pod rolety oraz instalacje fotowoltaiczne. Osiedle będzie również przyjazne dla środowiska, zapewniając miejsca do ładowania samochodów elektrycznych oraz rowerownie dla miłośników dwóch kółek. Dla najmłodszych mieszkańców przewidziano przestronny plac zabaw, a dla mieszkańców całego osiedla – liczne miejsca rekreacyjne, takie jak ścieżki spacerowe i drogi rowerowe.

Lokalizacja osiedla na terenie dzielnicy Grunwald daje mieszkańcom łatwy dostęp do pełnego zaplecza handlowo-usługowego oraz umożliwia korzystanie z innych części Poznania dzięki pobliskiej Pętli Junikowo. Osiedle znajduje się również w pobliżu ulicy Grunwaldzkiej, co ułatwia dojazd do Portu Lotniczego Poznań-Ławica, dworca PKP oraz centrum miasta. Dzięki położeniu kilka kilometrów od węzła komunikacyjnego Poznań – Komorniki, mieszkańcy osiedla będą mieli łatwe połączenie z autostradą A2 oraz drogami ekspresowymi S5 i S11.

Grunwald Park to doskonała propozycja dla osób poszukujących nowoczesnego i komfortowego mieszkania w atrakcyjnej lokalizacji z dostępem do licznych placówek dydaktycznych, zdrowotnych, obiektów sportowych i kulturalnych. Planowane zakończenie budowy pierwszego etapu osiedla przewidywane jest na grudzień 2025 roku.

Grunwald Park is a new housing investment project located in the Grunwald district of Poznan. It is being developed by EBF Development and will offer residents a range of amenities. The development will consist of 147 apartments of various sizes, including studio apartments and 2-, 3-, and 4-bedroom units. Each apartment will come with a balcony, terrace, or loggia.

To ensure the safety and comfort of residents, Grunwald Park will have a garage hall, video intercoms, and surveillance cameras. Additional facilities include tenant storage units and outdoor parking spaces. The project stands out for its aesthetics and the use of high-quality finishing materials. It will also incorporate features like quiet elevators, roller shutters, and photovoltaic installations.

The development is designed to be environmentally friendly, with provisions for electric vehicle charging stations and bicycle storage spaces. There will be a spacious playground for children and recreational areas such as walking paths and bike lanes for all residents to enjoy.

In terms of location, Grunwald Park offers easy access to a wide range of commercial and service facilities. The nearby Junikowo Loop enables convenient travel to other parts of Poznan. The development is also close to Grunwaldzka Street, providing easy access to Poznan-Lawica Airport, the railway station, and the city center. Its proximity to the Poznan-Komorniki transportation junction allows for easy connections to the A2 motorway, as well as the S5 and S11 expressways.

Grunwald Park is an excellent choice for those seeking modern and comfortable housing in an attractive location with access to numerous educational, healthcare, sports, and cultural facilities. The completion of the first phase of the development is expected in December 2025.

