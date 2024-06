Twoje wyniki wyszukiwania

Dynamiczne zmiany na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce – raport NBP

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 7 czerwca, 2024 Miasto 0

Raport Narodowego Banku Polskiego podsumował sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w drugiej połowie 2023 roku. W tego czasu wystąpiły istotne zmiany, które miały duży wpływ na ceny nieruchomości i zachowanie inwestorów. Głównym czynnikiem tych zmian był znaczny wzrost popytu na mieszkania, przy jednoczesnym ograniczeniu podaży.

W latach poprzednich, szczególnie w okresie 2021-2022, liczba wydawanych pozwoleń na budowę mieszkań oraz rozpoczynanych inwestycji znacznie spadła, co miało negatywny wpływ na podaż na rynku. Ograniczenia w nowych projektach deweloperskich przyczyniły się do zawężenia oferty rynku, a czas wyprzedaży dostępnych mieszkań na rynku pierwotnym znacząco się skrócił.

Program rządowy „Bezpieczny kredyt 2%”, który wprowadził korzystne warunki kredytowe dla nabywców mieszkań, dodatkowo pobudził popyt na nieruchomości. Dzięki atrakcyjnym ofertom kredytowym, coraz więcej osób decydowało się na zakup mieszkania, co skutkowało kolejnym wzrostem cen.

Choć rynek wynajmu mieszkań również zwiększył swoją dostępność, stawki czynszów w największych miastach wzrosły. To może oznaczać wyższe koszty życia dla wynajmujących. Niemniej jednak, popyt na zakup własnej nieruchomości nadal jest wysoki, zwłaszcza ze względu na korzystne warunki kredytowe.

Nadal wielu inwestorów uważa zakup nieruchomości za atrakcyjną formę inwestycji kapitału, wierząc w stabilność wartości nieruchomości w dłuższym okresie czasu.

Podsumowując, druga połowa 2023 roku była okresem dużego popytu na mieszkania przy jednoczesnym braku podaży, co przyczyniło się do dalszego wzrostu cen nieruchomości. Program rządowy „Bezpieczny kredyt 2%” dodatkowo wpłynął na utrzymanie zainteresowania inwestorów nieruchomościami jako formą inwestycji.

According to a report by the National Bank of Poland, the housing market in the second half of 2023 experienced significant changes that had a major impact on property prices and investor behavior. The main factor behind these changes was a substantial increase in demand for housing, coupled with a limitation in supply.

In previous years, particularly in the period of 2021-2022, the number of building permits issued and new construction projects initiated significantly declined, which had a negative impact on market supply. Restrictions on new development projects contributed to a narrower market offering, and the time to sell available properties in the primary market significantly shortened.

The government program „Secure Credit 2%”, which introduced favorable loan conditions for homebuyers, further stimulated demand for properties. Thanks to attractive loan offers, more and more people chose to purchase a home, resulting in further price increases.

Although the rental market also saw increased availability, rental rates in major cities have risen. This may imply higher costs of living for tenants. Nevertheless, the demand for buying own property remains high, especially due to favorable loan conditions.

Many investors still consider purchasing real estate as an attractive form of capital investment, believing in the stability of property values in the long run.

In summary, the second half of 2023 was a period of high demand for housing coupled with a lack of supply, which contributed to further price growth. The government program „Secure Credit 2%” also influenced the continued interest of investors in real estate as an investment form.

For further information on the Polish housing market, you can visit the National Bank of Poland’s website.