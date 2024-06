Twoje wyniki wyszukiwania

Ile i jak długo trzeba oszczędzać na mieszkanie bez kredytu?

7 czerwca, 2024

Ceny mieszkań są coraz wyższe, co sprawia, że zakup nieruchomości bez wsparcia banku staje się trudnym zadaniem. Aby móc kupić mieszkanie bez kredytu, należy wdrożyć plan oszczędnościowy. Ale ile trzeba zarabiać i jak długo trzeba odkładać pieniądze na ten cel?

Średnie ceny mieszkań za metr kwadratowy na rynku wtórnym w różnych miastach Polski są różne. Na przykład, w Warszawie cena za metr kwadratowy wynosiło 18 188 zł, a w Krakowie 17 521 zł. Natomiast na rynku pierwotnym ceny za metr kwadratowy w tych miastach to odpowiednio 17 500 zł i 16 030 zł.

Teraz czas na obliczenia. Załóżmy, że chcesz kupić mieszkanie o powierzchni 40 m2, kosztujące 400 000 zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce wynosi około 5884 zł netto. Jeśli zaoszczędzisz 10% swojego wynagrodzenia, czyli około 588 zł miesięcznie, zajmie ci to ponad 57 lat, aby uzbierać na mieszkanie.

Jednak sytuacja może się zmienić, jeśli na mieszkanie oszczędza dwie osoby lub zarobki są wyższe. Na przykład, jeśli dwie osoby zarabiają po 7000 zł netto i odkładają 20% swoich zarobków, czyli razem 2800 zł, będą mogły kupić mieszkanie za 400 000 zł po niespełna 12 latach.

Alternatywą może być również program mieszkania za remont, ale aby z niego skorzystać, trzeba spełniać określone warunki.

Kupno mieszkania bez kredytu może być trudnym i czasochłonnym przedsięwzięciem. Warto jednak odkładać pieniądze na specjalne konto oszczędnościowe lub lokatę w banku, aby przyspieszyć ten proces. Warto również rozważyć skorzystanie z hipoteki i wykorzystanie zaoszczędzonych środków jako wkładu własnego do kredytu.

