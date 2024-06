Twoje wyniki wyszukiwania

Mieszkania dla każdego – czy klienci stracą na walce polityków?

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 7 czerwca, 2024 Miasto 0

Od jakiegoś czasu program „Na start” był przedmiotem kontrowersji w politycznej koalicji, ale deklaracja Szymona Hołowni z Partii Polski 2050, że nie poprze programu, pokazała jak głębokie są podziały w tej sprawie. Dyskusje trwają, a informacyjny zamęt staje się coraz większy.

Według analiz Tabelaofert.pl, deweloperzy przewidują raczej stabilizację cen nieruchomości, czyli niewielkie wzrosty zgodne z inflacją, oraz słabszą sprzedaż, przynajmniej do czasu podjęcia wiążących decyzji dotyczących programu „Na start”.

Sprzedać mieszkania i zarobić

Od początku roku notowania deweloperów na giełdzie rosły lawinowo, często ustanawiając nowe rekordy, pomimo niepewności wokół polityki mieszkaniowej koalicji. Wystąpienie Szymona Hołowni okazało się pretekstem do sprzedaży akcji i realizacji zysków.

W ostatnich dniach notowania deweloperów spadły o 5-12% od momentu wydarzeń związanych z programem „Na start”. Najmniejsze spadki odnotowano u spółki Murapol, która oferuje mieszkania przystępne dla osób kupujących swoje pierwsze mieszkanie – warto jednak zaznaczyć, że spadek akcji tej firmy zaczęło się już miesiąc wcześniej.

Notowania Domu Development spadły o prawie 12%, ale trudno wiązać to z programami wspierającymi popyt – w ofercie tej spółki dominują drogie mieszkania, przeznaczone dla osób z dużymi oszczędnościami lub tych, którzy mogą sobie pozwolić na standardowy kredyt.

Podsumowując, polityczne tarapaty związane z programem „Na start” wpływają na rynek nieruchomości i notowania deweloperów. Czeka nas okres stabilizacji cen i spadku sprzedaży, ale jaka będzie ostateczna decyzja polityków i jak to wpłynie na klientów, nadal pozostaje zagadką.

The controversy surrounding the „Na start” program has been a topic of discussion within the political coalition for some time now, but Szymon Hołownia’s declaration from the Party Polska 2050 that he will not support the program has highlighted the deep divisions on this issue. The debates continue, and the informational chaos is growing.

According to analyses by Tabelaofert.pl, developers predict a relatively stable property market with small increases in line with inflation, as well as weaker sales, at least until binding decisions regarding the „Na start” program are made.

Selling apartments and making a profit

Since the beginning of the year, developer stock prices have been skyrocketing, often setting new records, despite uncertainties surrounding the coalition’s housing policy. Szymon Hołownia’s statements served as a pretext for selling shares and realizing profits.

In the past few days, developers’ stock prices have dropped by 5-12% since the events related to the „Na start” program unfolded. The smallest decline was recorded for the company Murapol, which offers affordable apartments for first-time buyers – it is worth noting, however, that the decline in this company’s shares started a month earlier.

Shares of Dom Development have dropped by nearly 12%, but it is difficult to attribute this solely to demand-supporting programs – this company mainly offers expensive apartments for individuals with significant savings or those who can afford a standard mortgage.

In summary, the political troubles associated with the „Na start” program are impacting the real estate market and developer stock prices. We can expect a period of price stabilization and decreased sales, but what the final decision by politicians will be and how it will affect customers still remains a mystery.