Rynek biurowy ożywa w Warszawie, ale regionalne miasta pozostają z tyłu

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 7 czerwca, 2024 Miasto 0

Rynek biurowy w Polsce doświadczył ogromnego spadku wartości transakcji w tym kryzysowym okresie. Według najnowszych danych, odnotowano aż 70% spadek w porównaniu do poprzednich lat. To głównie wynika z negatywnego wpływu, jaki miała praca elastyczna i rosnące korzystanie z pracy zdalnej na popyt na powierzchnie biurowe. Poprzednio polski rynek biurowy był bardzo aktywny w mniejszych miastach regionalnych, takich jak Gdańsk, Kraków, Łódź, Wrocław i Katowice. Jednak teraz inwestorzy skupiają się głównie na Warszawie, a transakcje są wybiórcze i oportunistyczne.

Obecnie zauważamy pewne zmiany w negatywnym nastawieniu do sektora biurowego, ale to dotyczy głównie Warszawy. Inwestorzy szukają nieruchomości typu core+, czyli o dużej odporności na kryzysy. Chcą mieć pewność, że zakupione budynki będą świetnie zlokalizowane i wynajęte przez firmy, które przyciągną pracowników do biur. Jednak w przypadku centrów obsługi telefonicznej w mniejszych miastach regionalnych trudniej jest przyciągnąć pracowników.

Aby przyciągnąć inwestorów do zakupu biurowców, muszą oni widzieć ekonomiczne powody, dla których firmy decydują się na wynajem tych budynków. Warszawa jest w stanie zapewnić takie warunki, jednak miasta regionalne nadal pozostają nieco w tyle. Nie można spodziewać się znacznego wzrostu wartości transakcji na regionalnym rynku biurowym.

Natomiast jeśli chodzi o rynek mieszkań na wynajem, przewidywane tempo rozwoju jest uzależnione od kilku czynników. Mocno obniżony popyt nabywców detalicznych na mieszkania w 2022 roku stwarzał pewne nadzieje na zakupy na rynku PRS. Jednak wysokie koszty finansowania wciąż stanowią barierę. Aby ten rynek się rozwijał, potrzebna jest korzystna kombinacja czynników, takich jak koszty budowy, finansowania i wynajmu.

Podsumowując, rynek biurowy w Warszawie zaczyna powoli odzyskiwać pewną dynamikę, ale nadal stawia wyzwania przed inwestorami. Miasta regionalne jednak pozostają na dalszym planie pod względem zainteresowania. Natomiast rynek mieszkań na wynajem wciąż czeka na korzystne warunki do przyspieszenia rozwoju.

The office market in Poland has experienced a significant decrease in transaction value during this crisis period. According to the latest data, there has been a 70% drop compared to previous years. This is mainly attributed to the negative impact of flexible work and the increasing use of remote work on the demand for office space. Previously, the Polish office market was very active in smaller regional cities such as Gdańsk, Kraków, Łódź, Wrocław, and Katowice. However, now investors are mainly focusing on Warsaw, and transactions are selective and opportunistic.

Currently, we are witnessing some changes in the negative sentiment towards the office sector, but this mainly applies to Warsaw. Investors are looking for core+ properties, which are highly resilient to crises. They want to ensure that the purchased buildings are well-located and leased by companies that will attract employees to the offices. However, for call centers in smaller regional cities, it is more challenging to attract employees.

To attract investors to purchase office buildings, they need to see economic reasons why companies choose to rent these buildings. Warsaw is able to provide such conditions, but regional cities still lag behind to some extent. Significant growth in transaction value on the regional office market cannot be expected.

As for the rental housing market, the predicted pace of development is dependent on several factors. The significantly reduced demand from retail buyers for apartments in 2022 gave some hope for purchases in the PRS market. However, high financing costs still pose a barrier. To develop this market, a favorable combination of factors such as construction costs, financing, and leasing is needed.

In summary, the office market in Warsaw is slowly recovering some momentum but still poses challenges for investors. Regional cities, on the other hand, remain less attractive in terms of interest. Meanwhile, the rental housing market is still waiting for favorable conditions to accelerate its development.