Rynek nieruchomości w Polsce: Początek hossy czy bańki spekulacyjnej?

Rynek nieruchomości w Polsce jest obecnie w cyklu wznoszącym, co oznacza, że ceny nieruchomości stale rosną – twierdzi Piotr Jelonek z Develii. Nieruchomości są uważane za najlepsze zabezpieczenie kapitału, szczególnie dla inwestorów długoterminowych, którzy patrzą w przyszłość i planują oszczędności na emeryturę – dodaje Adrian Sączek z Mennicy Polskiej S.A.

Według Jelonka, głównymi czynnikami wpływającymi na wzrost cen nieruchomości są niska podaż i długotrwały proces przygotowania inwestycji. Czasy oczekiwania na pozwolenie na budowę w dużych miastach wydłużają się czasami od 2 do 3 lat, mimo że ustawowo powinno być to zrealizowane w ciągu 90 dni.

Innym czynnikiem wpływającym na wzrost cen są koszty wykonawstwa i materiałów, które znacząco wzrosły w okresie pandemii COVID-19. Dodatkowo, maleje dostępność gruntów w dużych miastach, co prowadzi do wzrostu ich cen – wyjaśnia Jelonek.

Sączek zwraca uwagę na fakt, że mimo wzrostu cen nieruchomości, marże deweloperów nie rosną w takim samym tempie. Ponadto, pojawiają się coraz większe wymagania dotyczące jakości i energooszczędności mieszkań, co źle rokuje dla przyszłości cenowych.

Pytanie jednak, co mogłoby spowodować korektę na rynku nieruchomości? Czy rozwiązaniem może być zakończenie programu kredytu 0% czy podwyższenie podatków od najmu? Według Sączka podniesienie podatku od najmu jest wykluczone.

Niestety, w miastach brakuje gruntów, zwłaszcza w centrum. Dlatego konieczne będzie rewitalizacja istniejących budynków i wyburzenia, co zwiększy koszty inwestycji i spowoduje dalszy wzrost cen. Co do możliwej korekty rynku, zależy to od danej lokalizacji. W niektórych miastach, takich jak Łódź, korekta może pojawić się już w tym roku, natomiast w innych, na przykład w Warszawie, deficyt mieszkań wciąż jest widoczny.

Podsumowując, polski rynek nieruchomości jest nadal na fali wzrostu, jednak istnieje ryzyko przyszłej korekty. Programy pomocowe mogą być potrzebne, ale muszą być dobrze zaprojektowane, aby nie zniechęcić inwestorów i zachować równowagę na rynku.

