Wzrost cen mieszkań w Polsce. Jak wpływa na sytuację na rynku?

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 7 czerwca, 2024

Według najnowszych danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego, ceny mieszkań w największych polskich miastach nadal rosną. W pierwszym kwartale 2024 roku, ceny na rynku wtórnym wzrosły o 21 proc., a na rynku pierwotnym o 16 proc. Ten wzrost okazał się wyższy niż wzrost nominalnych wynagrodzeń (12,5 proc.).

Sprawdzając konkretne miasta, w Warszawie cena mieszkań na rynku wtórnym przekroczyła 18,2 tys. zł za 1 mkw, a na rynku pierwotnym osiągnęła 17 tys. zł za 1 mkw. Eksperci prognozują, że podobny poziom cen zostanie osiągnięty również w Krakowie w przyszłym kwartale. W Gdańsku średnia cena mieszkań na rynku pierwotnym wynosi 15,4 tys. zł za 1 mkw, a na rynku wtórnym 15,1 tys. zł za 1 mkw. W Gdyni sytuacja jest podobna – ceny mieszkań na rynku pierwotnym wynoszą 13,6 tys. zł za 1 mkw, a na rynku wtórnym 15,4 tys. zł za 1 mkw.

Warto również zwrócić uwagę na analizę dotyczącą 17 badanych miast. Okazało się, że tylko w Łodzi, Bydgoszczy, Rzeszowie i Zielonej Górze ceny na rynku pierwotnym nie przekroczyły 10 tys. zł. Eksperci zaznaczyli, że w Zielonej Górze ceny za 1 mkw na obu rynkach były prawie dwukrotnie niższe niż w Warszawie.

Prognozy na kolejne miesiące są optymistyczne – ceny mieszkań będą nadal rosnąć. Ma to związek z dalszym wzrostem wynagrodzeń w gospodarce oraz stabilną sytuacją gospodarczą. Jednak istnieje również ograniczona liczba nowych projektów budowlanych, które można wprowadzić do sprzedaży. Deweloperzy wprowadzają obecnie dużą liczbę projektów, ale większość z nich jest w wstępnej fazie realizacji.

Warto zauważyć, że oprócz mieszkań, również rynek domów przeżywa odbicie po słabym roku. W 2023 roku sprzedano 48 tys. domów, co stanowi spadek w porównaniu do rekordowego roku 2021. Jednak w pierwszym kwartale 2024 roku liczba ofert sprzedaży domów wzrosła, co może wpływać na dalszy rozwój rynku nieruchomości.

According to the latest data from the Polish Economic Institute, property prices in the largest Polish cities continue to rise. In the first quarter of 2024, prices in the secondary market increased by 21%, while in the primary market they rose by 16%. This growth turned out to be higher than the growth in nominal wages (12.5%).

Looking at specific cities, in Warsaw, the price of apartments in the secondary market exceeded PLN 18,200 per square meter, while in the primary market, it reached PLN 17,000 per square meter. Experts predict that a similar price level will also be reached in Krakow in the next quarter. In Gdansk, the average price of apartments in the primary market is PLN 15,400 per square meter, and in the secondary market, it is PLN 15,100 per square meter. The situation in Gdynia is similar – apartment prices in the primary market amount to PLN 13,600 per square meter, while in the secondary market, it is PLN 15,400 per square meter.

It is also worth noting the analysis regarding the 17 cities surveyed. It turned out that only in Lodz, Bydgoszcz, Rzeszow, and Zielona Gora did prices in the primary market not exceed PLN 10,000 per square meter. Experts pointed out that in Zielona Gora, prices per square meter on both markets were almost twice as low as in Warsaw.

Forecasts for the coming months are optimistic – property prices will continue to rise. This is related to further wage growth in the economy and a stable economic situation. However, there is also a limited number of new construction projects that can be introduced for sale. Developers are currently introducing a large number of projects, but most of them are in the initial implementation phase.

It is worth noting that in addition to apartments, the housing market is also experiencing a rebound after a weak year. In 2023, 48,000 houses were sold, which is a decline compared to the record year of 2021. However, in the first quarter of 2024, the number of house sale offers increased, which may impact the further development of the real estate market.