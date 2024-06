Twoje wyniki wyszukiwania

Jak sobie poradzić, gdy deweloper nie usuwa usterek?

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 8 czerwca, 2024 Miasto 0

Zakup własnego mieszkania to marzenie wielu osób, jednak czasami może się okazać, że nowo nabyte lokum posiada wady. W takiej sytuacji, zgodnie z obowiązującym prawem, deweloper jest zobowiązany do ich usunięcia. Jednak co zrobić, kiedy mimo upływu 30-dniowego terminu deweloper nie usuwa usterek?

Zgodnie z nową ustawą deweloperską, która weszła w życie w lipcu 2022 roku, nabywcy mieszkań mają większe prawa wobec deweloperów. Według radcy prawnego Marceliny Mazurkiewicz, jeżeli deweloper nie usunie wad w terminie, nabywca może samodzielnie zlecić wykonanie napraw na koszt dewelopera.

Procedura wykonania zastępczego polega na tym, że nabywca zleca osobie trzeciej wykonanie napraw, których celem jest usunięcie usterek. Następnie, na podstawie faktur, nabywca może żądać zwrotu poniesionych kosztów od dewelopera. Jeżeli deweloper nie zwróci pieniędzy dobrowolnie, nabywca może wystąpić do sądu o ich odzyskanie.

Warto jednak zaznaczyć, że nowe przepisy dotyczą tylko inwestycji powstałych po 30 lipca 2022 roku. Nabywcy mieszkań z inwestycji starszych będą musieli skorzystać z rękojmi lub gwarancji udzielonej przez dewelopera. Alternatywnie, mogą wnioskować o zgodę sądu na wykonanie zastępcze.

Dlatego, jeżeli jako nabywca spotkasz się z sytuacją, w której deweloper nie usuwa usterek, pamiętaj o swoich prawach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, możesz samodzielnie zlecić wykonanie napraw i domagać się zwrotu poniesionych kosztów od dewelopera. Staraj się jednak przede wszystkim rozwiązać spór w sposób ugody, unikając kosztownych i długotrwałych procesów sądowych.

Zakup własnego mieszkania to marzenie wielu osób, a rynek nieruchomości rozwija się szybko, oferując coraz większą liczbę nowych inwestycji. Przewidywania dla branży nieruchomości są obiecujące, zwłaszcza w miastach o wysokim popycie, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław. Według analityków, wzrost cen mieszkań może być nadal kontynuowany w najbliższych latach, co przyciąga inwestorów i kupujących.

Jednak wraz z dynamicznym rozwojem sektora nieruchomości pojawiają się także pewne problemy. Na przykład, jak zostało wspomniane w artykule, wady w nowo nabytym mieszkaniu mogą stanowić problem dla nabywcy. Deweloperzy są zobowiązani do usunięcia tych usterek, jednak nie zawsze wykonują to w odpowiednim terminie.

Ponadto, istnieją również inne kwestie związane z branżą nieruchomości, które mogą dotyczyć kupujących. Przykładem może być ryzyko inwestycyjne związane z zakupem mieszkania na etapie przed budową, które może prowadzić do opóźnień lub zmiany warunków umowy. Wzrastające ceny nieruchomości oraz wysokość kredytów hipotecznych mogą również stanowić wyzwanie dla osób poszukujących swojego wymarzonego lokum.

Podsumowując, mimo pewnych trudności, branża nieruchomości nadal cieszy się dużym popytem, a prognozy rynkowe wskazują na dalszy wzrost. Kupujący mieszkań mają również większe prawa dzięki nowej ustawie deweloperskiej. Niezależnie od tych pozytywnych tendencji, ważne jest, aby dokładnie zrozumieć swoje prawa jako nabywca i być świadomym potencjalnych problemów związanych z brzemieniem wadliwych nieruchomości. Informowanie się na ten temat i skonsultowanie się z prawnikiem może pomóc w uniknięciu niechcianych sytuacji oraz ochronie swoich interesów.

