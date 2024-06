Twoje wyniki wyszukiwania

Jaką nieruchomość kupimy za milion złotych w Sopocie?

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 8 czerwca, 2024 Miasto 0

Wybór mieszkania w Sopocie za milion złotych staje się coraz bardziej powszechną praktyką. Obecnie na popularnych portalach ogłoszeniowych znajdziemy wiele ofert mieszkań w tym przedziale cenowym. Jeśli posiadamy taką kwotę, to jakie możliwości mamy?

Na przykład, możemy zdecydować się na dwupokojowe mieszkanie przy ulicy Jana Jerzego Haffnera. Taka nieruchomość o powierzchni 38 metrów kwadratowych kosztuje 999 tys. złotych, co daje nam cenę za metr kwadratowy wynoszącą 26 289 zł. Mimo że cena jest znacznie wyższa od średniej dla najdroższych dzielnic, takich jak Dolny Sopot czy Karlikowo, apartament ten jest uważany za idealną inwestycję, przynoszącą dochód przez cały rok. Dodatkowym atutem jest lokalizacja – spacer na Monciak zajmie nam jedynie 4 minuty, a plażę osiągniemy w 6 minut.

Jeśli jednak szukamy większego mieszkania, to również znajdziemy opcje w tej kategorii cenowej. Za 1 090 000 złotych możemy kupić 60-metrowe mieszkanie przy ulicy 1 Maja, a za 999 000 złotych otrzymamy 74 metry kwadratowe przy Alei Niepodległości. Oba lokale oferują znacznie więcej przestrzeni niż mieszkanie przy ulicy Jana Jerzego Haffnera. Możemy także rozważyć 57-metrowe mieszkanie przy ulicy Kazimierza Pułaskiego, wyceniane na 985 000 złotych.

Ciekawą opcją jest również zakup dwóch mniejszych mieszkań. Za milion złotych możemy znaleźć dwie kawalerki na sopockim Brodwinie. Taka inwestycja może okazać się bardzo opłacalna, a dodatkowo zaoszczędzimy na remoncie.

Podsumowując, posiadając milion złotych, mamy wiele możliwości wyboru mieszkania w Sopocie. Ostateczna decyzja zależy od naszych preferencji dotyczących lokalizacji, metrażu i stanu nieruchomości.

The real estate industry in Sopot, Poland is experiencing a trend where buying a million-złoty apartment is becoming increasingly common. Popular online classified websites now feature many listings within this price range. With a million złoty budget, potential buyers have various options to explore.

For instance, a two-bedroom apartment on Jana Jerzego Haffnera Street could be a suitable option. This property spans 38 square meters and is priced at 999,000 złoty, equating to a per square meter price of 26,289 złoty. Despite being significantly higher than the average price in the most expensive districts such as Dolny Sopot or Karlikowo, this apartment is considered an ideal investment that can generate steady income year-round. Additionally, its location is advantageous, with a mere 4-minute walk to Monciak and a 6-minute walk to the beach.

If a larger apartment is desired, there are also options within the specified price range. For 1,090,000 złoty, a 60-square-meter apartment on 1 Maja Street can be purchased, while a 74-square-meter apartment on Aleja Niepodległości is available for 999,000 złoty. Both of these properties offer significantly more space than the one on Jana Jerzego Haffnera Street. Alternatively, a 57-square-meter apartment on Kazimierza Pułaskiego Street, assessed at 985,000 złoty, can also be considered.

Another interesting option is the purchase of two smaller apartments. With a million złoty, it is possible to find two studio apartments in the Brodwino district of Sopot. This type of investment can prove to be highly profitable, with the added benefit of potential renovation savings.

To summarize, with a million złoty budget, there are plenty of choices when it comes to buying an apartment in Sopot. The final decision rests on individual preferences regarding location, size, and condition of the property.

For more information or to explore further listings, you can visit the main domain of popular real estate websites such as:

Otodom – link

Gumtree – link

Domiporta – link

Expert – link

Morizon – link