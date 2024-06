Twoje wyniki wyszukiwania

Oznaki stabilizacji na polskim rynku inwestycyjnym w nieruchomościach komercyjnych

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 8 czerwca, 2024 Miasto 0

Pierwszy kwartał 2024 roku na polskim rynku inwestycji w nieruchomości komercyjne nie był łatwy. Pomimo trudnych warunków geopolityczno-gospodarczych, rynek wykazuje oznaki stabilizacji, a prognozy wskazują na wzrost aktywności inwestycyjnej w drugiej połowie tego roku. Na uwagę zasługuje fakt, że zainteresowanie inwestorów wciąż skupia się na aktywach logistycznych i produkcyjnych.

Pierwszy kwartał tego roku był trudny dla rynku inwestycji w nieruchomości komercyjne w Polsce. Wolumen transakcji inwestycyjnych wyniósł prawie 364 miliony euro, co jest o połowę mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Szczególnie dotknięty spadkiem liczby transakcji jest rynek biurowy, który jest najbardziej wrażliwy na zmiany stóp procentowych. Trend pracy zdalnej również nie sprzyja temu sektorowi, co przyczyniło się do spadku wolumenów transakcji.

Jednakże, na horyzoncie można zobaczyć wyższe wolumeny transakcyjne. Obniżka stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny może odwrócić ten trend i przyczynić się do większej aktywności inwestycyjnej. Mimo utrzymującej się wysokiej inflacji w Stanach Zjednoczonych i napięć na Bliskim Wschodzie, które mają niekorzystny wpływ na ceny ropy naftowej, wiele krajów ma swoją inflację pod kontrolą, co daje nadzieję na przełomowy rok.

Powrót inwestorów na rynek może mieć pozytywny wpływ na drugą połowę roku. Oczekiwane przez kupujących stopy zwrotu dla aktywów biurowych typu „Core+” kształtują się powyżej 10-12%. Jednakże, optymalne warunki finansowania nieruchomości przez sektor bankowy i oczekiwania związane z poziomem stóp kapitalizacji wciąż stanowią wyzwanie.

Mniejsza aktywność międzynarodowych funduszy otwiera nowe możliwości dla rodzimego kapitału. Propozycja notowanych na giełdzie SINN-ów (spółek inwestujących w najem nieruchomości) stwarza alternatywne sposoby inwestowania i finansowania nieruchomości. Podmioty te będą mogły inwestować zarówno w nieruchomości komercyjne, jak i mieszkaniowe. Wciąż rosnące stawki czynszowe dla niemal wszystkich klas aktywów pozwolą częściowo zneutralizować spadek stóp kapitalizacji.

Podsumowując, polski rynek inwestycji w nieruchomości komercyjne wykazuje oznaki stabilizacji pomimo trudnego początku roku. Wzrost aktywności inwestycyjnej można spodziewać się w drugiej połowie 2024 roku. Otwierają się również nowe możliwości inwestowania dla rodzimego kapitału dzięki propozycji notowanych na giełdzie SINN-ów. Choć nieruchomości biurowe stanowią wyzwanie, to aktywa logistyczne i produkcyjne wciąż cieszą się największym zainteresowaniem inwestorów.

The commercial real estate investment market in Poland faced challenges in the first quarter of 2024. Despite difficult geopolitical and economic conditions, the market shows signs of stabilization, and forecasts indicate an increase in investment activity in the second half of the year. It is worth noting that investor interest still focuses on logistics and production assets.

The first quarter of this year was tough for the commercial real estate investment market in Poland. The volume of investment transactions amounted to nearly 364 million euros, which is half of what it was in the same period last year. The office market, which is most sensitive to changes in interest rates, was particularly affected by the decline in the number of transactions. The trend of remote work also does not favor this sector, contributing to the decrease in transaction volumes.

However, higher transaction volumes can be seen on the horizon. The European Central Bank’s interest rate cut could reverse this trend and contribute to greater investment activity. Despite the persistent high inflation in the United States and tensions in the Middle East, which have an adverse impact on oil prices, many countries have their inflation under control, offering hope for a breakthrough year.

The return of investors to the market can have a positive impact on the second half of the year. The expected returns for „Core+” office assets for buyers range above 10-12%. However, optimal real estate financing conditions by the banking sector and expectations related to the level of capitalization rates still pose a challenge.

The lower activity of international funds opens up new opportunities for domestic capital. The proposal of listed SINNs (companies investing in leased properties) creates alternative ways of investing and financing real estate. These entities will be able to invest in both commercial and residential properties. The growing rental rates for almost all asset classes will partially offset the decline in capitalization rates.

In summary, the Polish commercial real estate investment market shows signs of stabilization despite a challenging start to the year. An increase in investment activity can be expected in the second half of 2024. New investment opportunities are also opening up for domestic capital through the proposal of listed SINNs. While office properties pose challenges, logistics and production assets still attract the most investor interest.