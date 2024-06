Twoje wyniki wyszukiwania

Sambuca di Sicilia – Wyjątkowa okazja na zakup domu za 3 euro

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 8 czerwca, 2024 Miasto 0

Sambuca di Sicilia, uznawana za malownicze miasteczko zlokalizowane na północy Sycylii, znów wzbudza zainteresowanie swoją niezwykłą ofertą. Po dwóch udanych etapach sprzedaży pustostanów w 2019 i 2021 roku, burmistrz Giuseppe Cacioppo ogłosił kolejny etap, w którym domy będą dostępne za zaledwie 3 euro (13 złotych).

To nie tylko korzystna oferta cenowa, ale również okazja, aby stać się częścią historii tego miejsca. Sambuca di Sicilia, które pierwotnie nosiło nazwę Sambuca Zabut, jest bogate w dziedzictwo kulturowe i winnicę słynącą z produkcji wina. Miasto zostało założone przez greckich kolonistów i nosiło swoją nazwę do lat 20. XX wieku, kiedy to Benito Mussolini postanowił nadać mu bardziej włoską etykietę.

Pierwsze oferty sprzedaży domów za symboliczną złotówkę pojawiły się na światowych stronach mediów w 2019 roku. Lokalne władze postanowiły sprzedawać opuszczone domy, by przywrócić miastu nowe życie i ożywić lokalną gospodarkę. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, przyciągając międzynarodowych nabywców z różnych zakątków świata, włącznie z Bliskim Wschodem.

Sprzedaż domów za niewielką sumę przyniosła Sambuce dochód w wysokości 20 milionów euro (86 mln złotych). Nie tylko wartość nieruchomości wzrosła, ale również lokalna gospodarka zyskała na napływie turystów oraz rozwoju nowych pensjonatów i sklepów. Ponadto, proces sprzedaży zaowocował kontraktami związanych z branżą budowlaną, architektów, projektantów wnętrz i notariuszy.

Sekret sukcesu przedsięwzięcia Sambuca di Sicilia tkwi w tym, że miejscowe władze działają jako właściciele opuszczonych domów, które są wystawiane na sprzedaż. Inne włoskie miasteczka robiły podobne próby, jednak łatwość pozyskania nieruchomości była często utrudniona przez brak zgody byłych właścicieli.

Wszystkich zainteresowanych zakupem nieruchomości w urokliwym Sambuca di Sicilia burmistrz Cacioppo zachęca do odwiedzenia miasta i zapoznania się z ofertą dostępnych domów. Choć wymagają one remontu, są strukturalnie stabilne i stanowią wspaniałą okazję na stworzenie własnego, wyjątkowego miejsca zamieszkania.

Sprzedaż pustostanów w Sambuca di Sicilia to niepowtarzalna okazja na nabycie nieruchomości za symboliczną sumę i jednocześnie wsparcie naprawy i ożywienia opuszczonego obszaru miasteczka. To również szansa na odkrycie prawdziwej włoskiej historii i piękna, które obejmuje to malownicze miejsce na mapie Sycylii.

