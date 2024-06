Twoje wyniki wyszukiwania

Spadek cen nieruchomości w Wielkiej Brytanii zaskakuje

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 8 czerwca, 2024 Miasto 0

Według najnowszych danych opublikowanych przez Halifax, indeks cen domów w Wielkiej Brytanii odnotował symboliczny spadek o 0,1 proc. w maju 2024 r. To nieoczekiwany wynik, ponieważ spodziewano się wzrostu o 0,3 proc. po stabilnym wskaźniku w kwietniu i spadku o 0,9 proc. w marcu.

Jednak warto spojrzeć na sytuację z perspektywy rocznej. Indeks cen domów w maju był o 1,5 proc. wyższy niż rok temu, odnotowując szóstą z kolei dodatnią zmianę. Dodatkowo, wzrost ten nabrał tempa po kwietniowej zwyżce o 1,1 proc.

Aktualnie średnia cena nieruchomości w Wielkiej Brytanii wynosi 288 688 GBP, nieznacznie niższa niż w poprzednim miesiącu (288 862 GBP), ale wyższa niż rok temu (284 477 GBP).

Eksperci podkreślają, że pomimo ożywienia na rynku mieszkaniowym po kryzysie związanym z kosztami utrzymania i recesją, pojawiają się obawy ze względu na podwyżki oprocentowania kredytów hipotecznych przez wiele instytucji po reakcji na wzrost stóp swap.

Widać więc, że mimo spadku cen nieruchomości w maju, sytuacja na rynku wciąż wydaje się stabilna. Jednak nadal istnieją pewne czynniki, takie jak wysokie stopy procentowe i koszty życia, które utrudniają dostępność cenową na rynku nieruchomości w Wielkiej Brytanii.

Industry Analysis: The housing market in the United Kingdom has been experiencing fluctuations recently. According to the latest data from Halifax, house prices have seen a marginal decline of 0.1% in May 2024, contrary to the expected growth of 0.3%. While this may seem surprising, experts suggest that looking at the yearly perspective provides a more accurate understanding of the market. Compared to the previous year, house prices in May were 1.5% higher, marking the sixth consecutive positive change. This growth has gained momentum following a 1.1% increase in April. The average house price in the UK currently stands at £288,688, slightly lower than the previous month (£288,862) but higher than the previous year (£284,477).

Market Forecasts: Despite the dip in house prices in May, the market in the UK still appears to be relatively stable. However, there are concerns regarding the accessibility of the housing market due to factors such as high-interest rates and living costs. Many institutions have announced mortgage interest rate hikes in response to the rise in swap rates, adding to the worries in the market. It is important to monitor these factors as they can influence the future direction of the housing market in the UK.

