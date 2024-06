Twoje wyniki wyszukiwania

Licytacje komornicze woj. zachodniopomorskie – możliwość zakupu nieruchomości po atrakcyjnej cenie

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 9 czerwca, 2024 Miasto 0

PKP Nieruchomości ogłasza kolejną sprzedaż mieszkań w województwie zachodniopomorskim. Tym razem oferowane lokale są niezwykle atrakcyjne cenowo, a niektóre domy nawet dostępne za połowę ceny rynkowej. Jeśli zastanawiasz się nad zakupem nieruchomości w Koszalinie i okolicy, warto zajrzeć na stronę licytacje.komornik.pl, gdzie znajdziesz najnowsze ogłoszenia licytacji komorniczych.

Licytacje komornicze to doskonała okazja na zaoszczędzenie pieniędzy podczas zakupu nieruchomości. Zobaczysz tam domy i mieszkania, które w najbliższym czasie będą sprzedawane przez komorników w zachodniopomorskim. Jeśli nie uda się sprzedać nieruchomości za pierwszym razem, cena wywoławcza spada o 2/3 swojej wartości. To sprawia, że licytacje komornicze są często świetną możliwością zakupu mieszkania czy domu po naprawdę korzystnej cenie.

Warto nadmienić, że Krajowa Rada Komornicza uruchomiła w 2008 roku pierwszą wersję strony internetowej zawierającej informacje o planowanych licytacjach nieruchomości i ruchomości. Dzięki temu możesz bez problemu znaleźć więcej szczegółów na temat licytacji komorniczych.

Nie tylko PKP S.A. przeprowadza tego typu przetargi. Na stronie licytacje.komornik.pl znajdziesz również oferty licytacji samochodów, sprzętu RTV i AGD, lokali użytkowych, miejsc parkingowych, gruntów oraz przetargów, bezprzetargowych rokowań i zamiany nieruchomości.

Licytacje komornicze przeprowadzane są w formie licytacji ustnej nieograniczonej oraz pisemnej nieograniczonej. Przetargi są otwarte zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych. PKP S.A. ogłasza przetargi w dzienniku ogólnokrajowym z odpowiednim wyprzedzeniem, w zależności od wartości nieruchomości.

Nie przegap okazji na zakup nieruchomości po atrakcyjnej cenie. Sprawdź oferty licytacji komorniczych na stronie licytacje.komornik.pl i zrób korzystny interes!

PKP Nieruchomości is announcing another sale of apartments in the West Pomeranian Voivodeship. This time, the offered premises are extremely attractive in terms of price, with some houses even available for half the market price. If you are considering purchasing real estate in Koszalin and its surroundings, it is worth checking out the website licytacje.komornik.pl, where you will find the latest announcements of bailiff auctions.

Bailiff auctions are an excellent opportunity to save money when buying real estate. There, you will see houses and apartments that will be sold by bailiffs in the near future in the West Pomeranian region. If the property is not sold on the first attempt, the starting price is reduced by 2/3 of its value. This makes bailiff auctions often a great opportunity to purchase a property at a truly advantageous price.

It is worth mentioning that the National Chamber of Bailiffs and Executors of Poland launched the first version of its website in 2008, which provides information about planned auctions of real estate and movable property. Thanks to this, you can easily find more details about bailiff auctions.

Not only PKP S.A. carries out such tenders. On the licytacje.komornik.pl website, you will also find offers for auctions of cars, consumer electronics and household appliances, commercial premises, parking spaces, land, as well as tenders, non-competitive negotiations, and property exchanges.

Bailiff auctions are conducted in the form of unrestricted oral and written auctions. The tenders are open to both individuals and legal entities. PKP S.A. announces the tenders in national newspapers with appropriate advance notice, depending on the value of the property.

Do not miss the opportunity to purchase real estate at an attractive price. Check the offers of bailiff auctions on the licytacje.komornik.pl website and make a beneficial deal!