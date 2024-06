Twoje wyniki wyszukiwania

Wolne pomieszczenia garażowe do wynajęcia w Woliborzu

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 9 czerwca, 2024 Miasto 0

Wójt Gminy Nowa Ruda ogłosił dostępność dwóch wolnych pomieszczeń garażowych do wynajęcia w miejscowości Wolibórz. Pomieszczenia te są własnością Gminy Nowa Ruda i przeznaczone są do wynajmu na cele garażowe.

Pierwsze pomieszczenie ma powierzchnię 46,00 m2, a drugie 26,00 m2. Oba znajdują się w budynku Wolibórz 19a, w granicach części działki nr 781 obręb Wolibórz. Gminny Urząd informuje, że najem tych pomieszczeń odbywać się będzie w trybie bezprzetargowym.

Szczegółowe informacje dotyczące wynajmu pomieszczeń można znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina.nowaruda.pl oraz na oficjalnej stronie Urzędu Gminy Nowa Ruda https://gmina.nowaruda.pl/. Dodatkowo, wykazy nieruchomości dostępne są na tablicy ogłoszeń Sołectwa Wolibórz.

Jeśli szukasz miejsca na przechowanie swojego samochodu, wynajem tych wolnych garaży może być dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Pomieszczenia są dobrze zlokalizowane i zapewniają bezpieczne i wygodne miejsce na parkowanie. Skorzystaj z okazji i skontaktuj się z Urzędem Gminy Nowa Ruda, aby dowiedzieć się więcej szczegółów i złożyć wniosek o wynajem. Nie zwlekaj, gdyż możliwość wynajęcia tych pomieszczeń jest ograniczona w czasie – okres wynajmu trwa od 7 czerwca 2024 roku do 27 czerwca 2024 roku.

The availability of two vacant garage spaces for rent in the village of Wolibórz, owned by the Gmina Nowa Ruda, has been announced by the Mayor of Gmina Nowa Ruda. These spaces are specifically intended for garage purposes.

The first space has an area of 46.00 m2, while the second space has an area of 26.00 m2. Both are located in the Wolibórz 19a building, within the boundaries of plot number 781 in the Wolibórz district. The Municipal Office informs that the rental of these spaces will be carried out without the need for a tender.

Detailed information regarding the rental of the spaces can be found on the websites of the Public Information Bulletin at www.bip.gmina.nowaruda.pl, and on the official website of the Gmina Nowa Ruda Municipal Office at https://gmina.nowaruda.pl/. Additionally, property listings are available on the notice board of the Wolibórz Village Council.

If you are looking for a place to store your car, renting these vacant garages could be the ideal solution for you. The spaces are well-located and provide a safe and convenient parking area. Take advantage of this opportunity and contact the Gmina Nowa Ruda Municipal Office to learn more details and submit a rental application. Don’t delay, as the opportunity to rent these spaces is limited in time – the rental period is from June 7, 2024, to June 27, 2024.

