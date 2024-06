Twoje wyniki wyszukiwania

Atal rozwija swoją działalność w Szczecinie z dwoma nowymi inwestycjami

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 10 czerwca, 2024 Miasto 0

Spółka deweloperska Atal kontynuuje swoją ekspansję na rynku nieruchomości, otwierając oddział w Szczecinie. Ponadto, firma planuje przeprowadzić dwie nowe inwestycje w tym regionie. To ważny krok dla Atal, jako że Szczecin jest już ósmym miastem, w którym rozszerza swoją działalność.

Budowa Cityflow, drugiego etapu ambitnego projektu Atal, przyciąga dużą uwagę. Ta nowoczesna przestrzeń miejska o powierzchni 1,5 hektara zostanie zamieniona w oazę zieleni, strefy aktywności i relaksu. Wizją dewelopera jest stworzenie oazy spokoju, gdzie mieszkańcy będą mogli cieszyć się przyjemnościami na świeżym powietrzu. Oferowane udogodnienia obejmują obszary z leżakami i hamakami, amfiteatr, plac z mgłą wodną oraz ogródek warzywny. Nie zabraknie również placu zabaw dla dzieci i przestrzeni dla czworonogów.

Ponadto, Atal skupia się na proekologicznych rozwiązaniach. Jeden z nich to układ automatycznego nawadniania terenów zielonych, który wykorzystuje zebraną wodę deszczową. To innowacyjne podejście do zarządzania zasobami wodnymi, które przyczynia się do ochrony środowiska.

Firma zdecydowała się na współpracę z PKO Bankiem Polskim, podpisując umowę na finansowanie budowy drugiego etapu Cityflow. Ten krok jest częścią strategii dywersyfikacji źródeł finansowania inwestycji deweloperskich Atal. Obok współpracy z bankiem, spółka korzysta również z własnych środków oraz środków pozyskanych z emisji obligacji.

Atal udowadnia swoje zaangażowanie w rozwój mieszkaniowy oraz tworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców. Ich nowe inwestycje w Szczecinie przyczynią się do dalszego rozwoju miasta i poprawy jakości życia mieszkańców.

Polish development company Atal continues to expand in the real estate market by opening a branch in Szczecin. In addition, the company plans to undertake two new investments in this region. This is an important step for Atal, as Szczecin becomes the eighth city where it is expanding its operations.

The construction of Cityflow, the second phase of Atal’s ambitious project, is attracting a lot of attention. This modern urban space of 1.5 hectares will be transformed into an oasis of greenery, activity zones, and relaxation areas. The developer’s vision is to create a haven of peace where residents can enjoy outdoor pleasures. The amenities offered include lounging areas with sunbeds and hammocks, an amphitheater, a misty water plaza, and a vegetable garden. There will also be a playground for children and spaces for pets.

Furthermore, Atal focuses on eco-friendly solutions. One of them is an automatic irrigation system for green areas, which utilizes collected rainwater. This innovative approach to water resource management contributes to environmental protection.

The company has decided to collaborate with PKO Bank Polski, signing an agreement to finance the construction of the second phase of Cityflow. This step is part of Atal’s strategy to diversify its sources of financing for development projects. Alongside the bank partnership, the company also utilizes its own resources and funds obtained from bond issuance.

Atal demonstrates its commitment to housing development and creating a friendly environment for residents. Their new investments in Szczecin will contribute to the further development of the city and the improvement of residents’ quality of life.