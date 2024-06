Twoje wyniki wyszukiwania

Obniżki stóp w strefie euro mogą ożywić rynek nieruchomości komercyjnych

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 10 czerwca, 2024 Miasto 0

Decyzja o obniżce stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny może przynieść wsparcie dla rynku nieruchomości komercyjnych, w tym dla REIT-ów. Ostatnia obniżka o 0,25 punktu procentowego przeprowadzona przed weekendem spowodowała, że stopa refinansowa wynosi teraz 4,25%, a depozytowa 3,75%.

Stopa główna wynosząca 3,5% mogłaby znacznie pomóc na rynku, zwłaszcza że obniżenie stóp spotkało się z zainteresowaniem inwestorów. Jakub Pacholec, członek zarządu Mount TFI, wskazuje, że obniżka stóp może przyczynić się do zakończenia presji związanej z wycenami nieruchomości. Powrót finansowania i zwiększona aktywność transakcyjna, a także niższa stopa wolna od ryzyka, mogą przyczynić się do wzrostu cen nieruchomości na rynku.

Pomimo optymizmu, istnieje jednak pewien niepewny czynnik dotyczący prognozowanej inflacji na lata 2024 i 2025. ECB prognozuje wzrost inflacji o 20 punktów bazowych, co może wpłynąć na podejście do kolejnych obniżek stóp procentowych. Jakub Pacholec wyraża ostrożne podejście wobec dalszych obniżek, jednak uważa, że w ciągu tego roku możemy spodziewać się jeszcze jednej obniżki do poziomu 3,5%.

Takie działanie może zwiększyć atrakcyjność inwestycji w nieruchomości, ponieważ koszt kapitału stanie się niższy od stopy zwrotu. To z kolei może przyczynić się do wzrostu aktywności inwestycyjnej na rynku nieruchomości komercyjnych.

